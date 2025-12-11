Η ΑΕΚ έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης στους «16» του Europa Conference League με το εκτός έδρας 2-1 επί της Σάμσουνσπορ και ο Μάρκο Νίκολιτς είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος μετά τη λήξη.

Το παιχνίδι άρχισε με τον χειρότερο τρόπο για την Ένωση καθώς μόλις στο 4ο λεπτό έμεινε πίσω στο σκορ από το αυτογκόλ του Μουκουντί, στο δεύτερο ημίχρονο όμως έκανε την ανατροπή με τις γκολάρες των Μαρίν και Κοϊτά.

Έτσι, πλησίασε στην απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης και συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της καθώς μετράει 9 νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία 10 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, με τον προπονητή της να δίνει συγχαρητήρια σε όλους.

«Πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια στους παίκτες. Σημαντική νίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας. Ξέρω ότι η νίκη αυτή είναι σημαντική για το κλαμπ. Ανεβήκαμε και κυριαρχήσαμε. Είμαστε χαρούμενοι. Είναι μια σημαντική νίκη.

Κάποιες φορές αυτά που λέμε πιάνουν, κάποιες όλες όχι. Σημαντικό είναι ότι πήραμε τη νίκη. Καλύψαμε κατά κάποιο τρόπο την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς. Κατά πάσα πιθανότητα περάσαμε στον επόμενο γύρο.

Έχουμε τώρα το ματς με την Κραϊόβα και φυσικά το ματς στο Αγρίνιο. Να δούμε πως θα πάμε, με… αεροπλάνο ή πούλμαν. Ευελπιστούμε να ανοίξουν και τους δρόμους τώρα να περάσουμε», ήταν τα λόγια του Νίκολιτς στην Cosmote TV.