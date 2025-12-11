Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έπρεπε να αναμειγνύεται στη δημοκρατία της Ευρώπης, λίγες ημέρες μετά την σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά της Ευρώπης.

«Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, όταν πρόκειται για εκλογές, να αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης μιας χώρας αυτό εναπόκειται στον λαό αυτής της χώρας… Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και πρέπει να προστατεύεται», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξή της στην εκδήλωση POLITICO 28 στις Βρυξέλλες.

«Κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση», πρόσθεσε η επικεφαλής της Επιτροπής, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα και προκάλεσε αναστάτωση στην Ευρώπη.

Η στρατηγική υποστηρίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική εξάλειψη» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, αφήγημα που έχει βρει απήχηση μεταξύ ηγετών της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, όπως ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, αλλά και στη Ρωσία. Το έγγραφο επικρίνει επίσης τις ευρωπαϊκές προσπάθειες περιορισμού των ακροδεξιών κομμάτων, χαρακτηρίζοντάς τες πολιτική λογοκρισία, και κάνει λόγο για «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Η φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕ πρότεινε το “Democracy Shield”, ένα εργαλείο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αντιμετώπισης ξένων παρεμβάσεων στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών.

Η επικεφαλής της Επιτροπής είπε ότι πάντα είχε «πολύ καλή εργασιακή σχέση» με Αμερικανούς προέδρους, και ότι «αυτό ισχύει και σήμερα». Ωστόσο, τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό της αντί να κάνει συγκρίσεις με άλλους.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι μια πεπεισμένη τρανσατλαντίστρια. Αλλά τι έχει πραγματική σημασία; Σημασία έχει ότι… είμαστε περήφανοι που αποτελούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αναγνωρίζουμε τη δύναμή μας και ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας», είπε.

«Φυσικά, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει. Γιατί; Επειδή αλλάζουμε κι εμείς. Και είναι κρίσιμο να θυμόμαστε: ποια είναι η θέση μας; Ποια είναι η δύναμή μας; Ας δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Ας είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτά. Ας υπερασπιστούμε μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτή είναι η αποστολή μας… να κοιτάμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι γι’ αυτό που είμαστε», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, καταχειροκροτούμενη από το κοινό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταφέρθηκε εναντίον της Ευρώπης χαρακτηρίζοντάς την «παρακμάζουσα» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη σε ειδικό επεισόδιο του podcast The Conversation.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στους προέδρους και πρωθυπουργούς της ηπείρου, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».