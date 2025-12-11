Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της απέναντι στον Ατρόμητο, φτάνοντας σε μια άνετη και πειστική νίκη με 4-1. Μετρά πλέον έξι συνεχόμενες νίκες και οκτώ στα εννέα τελευταία παιχνίδια, παραμένοντας κοντά σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στη μάχη της κορυφής. Στην Ευρώπη, το σημαντικό διπλό στη Φλωρεντία (0-1) άλλαξε πλήρως τα δεδομένα. Με αυτή τη νίκη η ΑΕΚ έφτασε τους 7 βαθμούς, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μάλιστα, ενδεχόμενες νίκες στις δυο εναπομείνασες αγωνιστικές θα τη στείλουν στην πρώτη οκτάδα. Στην τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Κραϊόβα στις 18 Δεκεμβρίου. Εκτός έμεινε ο Ζίνι, που δεν βρίσκεται στο 100%, ενώ από τη νέα χρονιά αναμένονται οι επιστροφές Γκατσίνοβιτς και Πιερό. Εκτός λίστας παραμένουν οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Λιούμπισιτς. Μια ακόμα φορά έχει αντιμετωπίσει τουρκική ομάδα η Ενωση, την Τράμπζονσπορ (2019/20). Ηττήθηκε 3-1 στην Αθήνα, νίκησε 2-0 στην Τραπεζούντα, αλλά αποκλείστηκε λόγω του εκτός έδρας γκολ.

Στον αντίποδα, η Σάμσουνσπορ είδε το εντυπωσιακό αήττητο σερί σχεδόν τριών μηνών να χάνεται, αφού λύγισε από την πρωτοπόρο Γαλατασαράι (2-3). Η βαθμολογική της θέση επηρεάστηκε, πέφτοντας στην 6η θέση, όμως παραμένει ισχυρή διεκδικήτρια για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Στο Conference League η πορεία της είναι εξαιρετική, καθώς στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές έχει τρεις νίκες και μία ισοπαλία, οδηγώντας τη βαθμολογία, ενώ διαθέτει μία από τις κορυφαίες επιθέσεις της διοργάνωσης, αλλά και τον καλύτερο συντελεστή τερμάτων. Στο τελευταίο παιχνίδι της αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Μπρέινταμπλικ, ενώ την τελευταία αγωνιστική της League Phase ταξιδεύει στη Γερμανία για το δύσκολο ματς με τη Μάιντζ. Εκτός παραμένει λόγω τιμωρίας ο βασικός μέσος Γιουκσέλ. Σημαντική είναι η επιστροφή του Εντσάμ μετά από μεγάλη περίοδο απουσίας.