Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα μεταβεί στη Βηρυτό, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Λιβανέζου ομολόγου του, Γιούσεφ Ράτζι, ο οποίος είχε αρνηθεί χθες να επισκεφθεί την Τεχεράνη για συνομιλίες.

Ο ΥΠΕΞ του Λιβάνου ανέφερε την Τετάρτη ότι «οι παρούσες συνθήκες» δεν του επιτρέπουν να ταξιδέψει στην Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αυτή δεν συνιστά άρνηση του διαλόγου με το Ιράν. Πρότεινε μάλιστα στον Αραγτσί να συμφωνήσουν να συναντηθούν «σε τρίτη, ουδέτερη χώρα».

Ακολούθως, όμως, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι έστειλε επίσημη πρόσκληση στον ιρανό ομόλογό του «να μεταβεί στη Βηρυτό για συνομιλίες».

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, o Αραγτσί ενημέρωσε ότι αποδέχεται ευχαρίστως «την πρόσκληση να μεταβεί στη Βηρυτό», χαρακτηρίζοντας «μπερδεμένη» τη στάση του λιβανέζου ομολόγου του. Συμπλήρωσε ότι οι ΥΠΕΞ κρατών που έχουν διπλωματικές σχέσεις δεν χρειάζονται κάποιον «ουδέτερο» χώρο για να συναντηθούν.

«Αντιμέτωποι με την ισραηλινή κατοχή και κατάφωρες παραβιάσεις της “εκεχειρίας”, κατανοώ πλήρως γιατί ο αξιότιμος λιβανέζος ομόλογός μου δεν είναι έτοιμος να επισκεφθεί την Τεχεράνη», ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Ο Ράτζι δήλωσε χθες Τετάρτη ο Λίβανος είναι έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του με το Ιράν, το οποίο θα εδράζεται στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της εθνικής κυριαρχίας και της μη ανάμειξης σε εσωτερικές υποθέσεις. Σημείωσε ότι ένα ισχυρό κράτος δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς οι κρατικές υπηρεσίες και οι ένοπλες δυνάμεις να έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα στην οπλοφορία – αναφερόμενος προφανώς στις εκκλήσεις για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, του λιβανέζικου κινήματος που συνδέεται με το Ιράν.