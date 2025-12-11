Ο Παναθηναϊκός υπέκυψε στην Αρμάνι Μιλάνο με 96-89, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έργκιν Άταμαν υπογράμμισε τις αδυναμίες και τα λάθη των παικτών του, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί την Αρμάνι για την εμφάνισή της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Η Αρμάνι έπαιξε εξαιρετικά απόψε. Μετά την πρώτη περίοδο χάσαμε τελείως την αμυντική μας ισορροπία, ειδικά με τα καλάθια του Μπρουκς, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά. Ειλικρινά, στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, σε 20 λεπτά είχαν διαφορά 31 πόντων. Στην τελευταία περίοδο ήταν αδιάφορο. Έλεγξαν το ματς στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, συγχαρητήρια σε αυτούς. Δυστυχώς, δείξαμε πως δεν είμαστε τόσο σπουδαία ομάδα ώστε να νομίζουμε πως είμαστε από τα φαβορί της Euroleague, γιατί δεν σταματήσαμε την Αρμάνι, που έπαιξε τρομερά επιθετικά».