Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Δυτικής Μακεδονίας ξεκίνησε η δίκη του άνδρα που πραγματοποίησε την επίθεση με τσεκούρι σε Εφορία της Κοζάνης.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ωστόσο οι πρώτοι μάρτυρες που κατέθεσαν, συγκλόνισαν με όσα ανέφεραν.

Αρχικά, σήμερα Παρασκευή, η εισαγγελέας ανέγνωσε τα γεγονότα όπως είχαν καταγραφεί και επισήμανε ότι ο στόχος του δράστη ήταν να σκοτώσει όσο περισσότερους εργαζόμενος μπορούσε, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος έδειχνε σε ήρεμη ψυχή κατάσταση. Μάλιστα,προσέθεσε πως, όταν ο δράστης και κατηγορούμενος έκανε την πρώτη επίθεση ακούστηκε να αναφέρει πως «εγώ είμαι τρελός άλλος έχει συνέχεια…», έγραψε το kozanimedia.gr.

Στο σημείο αυτό η συνήγορος του κατηγορούμενου επικαλέστηκε έξαρση ψυχολογικής κατάστασης «λόγω της πολιτικής κατάστασης”, υποστηρίζοντας πως ο θυμός του πυροδοτήθηκε «όταν έμαθε για τον Μάγγο,που άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό αστυνομικών στο Βόλο.

Πρώτη μάρτυρας κατέθεσε η εργαζόμενη στη ΔΟΥ Κοζάνης και μια από τους σοβαρά τραυματισμένους Θεοδώρα Πλιατσίδου, την οποία ο δράστης χτύπησε στο κεφάλι, με συνέπεια να χάσει δυστυχώς το δεξί της μάτι. Περιέγραψε τα γεγονότα και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τον άκουσε να λέει «Τρελός είμαι εγώ, σειρά έχει ο δεύτερος»…. Τότε σηκώθηκε η ίδια να φύγει και ένιωσε να τη χτυπάει στο κεφάλι, λέγοντας πως δε θα ξεχάσει ότι τα χέρια της γλιστρούσαν από τα αίματα και συγκλόνισε την αίθουσα όταν ανέφερε «Μύριζα το αίμα και έλεγα από μέσα μου πολύ αίμα έχω….

Στη συνέχεια ακολούθησε η Μαρία Μαστρανέστη, επίσης εφοριακός και θύμα του κατηγορούμενου. Και εκείνη με τη σειρά της περιέγραψε τα γεγονότα όπως τα είχε ζήσει, αναφέροντας πως η ίδια δέχτηκε χτυπήματα στην πλάτη και το κεφάλι και κατέληξε στο πάτωμα, προσπαθώντας να τον κλωτσήσει και κρατώντας το τσεκούρι σφιχτά προκειμένου να μην της καταφέρει ο δράστης άλλο ένα χτύπημα, που θα ήταν πιθανόν θανατηφόρο. Πολύ συγκινημένη, περιέγραψε εκείνες τις φοβερές στιγμές, τονίζοντας προς η πρώτη σκέψη της ήταν ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της και αυτό της έδωσε τη δύναμη να αμυνθεί. Η μάρτυρας ανέφερε χαρακτηριστικά πως «φυσικά η τσεκουριά είχε σκοπό να με σκοτώσει…στην πλάτη μου ήτανε χιλιοστά από τη σπονδυλική μου στήλη…».

Οι καταθέσεις των άλλων μαρτύρων

Ακολούθησε η κατάθεση της Ευαγγελίας Γιοβάση, καθαρίστριας στη ΔΟΥ Κοζάνης, η οποία ήταν παρούσα στα γεγονότα και επιπλέον έμενε στην ίδια πολυκατοικία με τον κατηγορούμενο, σημειώνοντας πως δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις ενώ τόνισε ότι δεν φαινόταν ότι θα έκανε κακό σε κάποιον, αλλά γενικά ήταν ήρεμος και δεν ενοχλούσε κανέναν στην πολυκατοικία.

Επόμενος μάρτυρας ήταν ο Κοσμάς Δελβενιώτης, υπάλληλος στην είσοδο της ΔΟΥ εκείνη την αποφράδα ημέρα, με τον ίδιο να αναφέρει πως σταμάτησε για να πάρει τα στοιχεία του κατηγορούμενου, ο οποίος δεν είχε κάτι άλλο, παρά μόνο το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο και έδωσε στον υπάλληλο. Στη συνέχεια, ο τελευταίος τον καθοδήγησε σε ποιον όροφο ήθελε να πάει και, όταν του είπε ότι έχει πρόβλημα με τη φορολογική του δήλωση, σταμάτησε η όποια επικοινωνία τους.

Στη συνέχεια, ιδιαίτερη ήταν η στιγμή όπου η υπάλληλος της ΔΟΥ Κοζάνης Πασχαλίνα Αποστόλου, περιγράφοντας πώς βίωσε εκείνη την ημέρα, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «σήκωσα το κεφάλι μου και τον είδα να βγάζει κάτι από το σάκο του… νόμιζα ότι ήταν έγγραφα και μετά είδα το τσεκούρι πώς το κρατούσε και προσπαθούσε να χτυπήσει τον Πέτρο στο κεφάλι….ήταν όπως ένας ξυλοκόπος που χτυπάει ένα κούτσουρο…». Και συνέχισε λέγοντας «ήταν ήρεμος και απόλυτα σιωπηλός…πήγε κοντά στον ξανθόπουλο έβγαλε το τσεκούρι και τον χτύπησε….άκουσα και τις άλλες δύο τσεκουριές ενώ είχα σηκωθεί και έτρεχα να φύγω…».

Ο Παναγιώτης Παρίσης, εργαζόμενος στην καθαριότητα της ΔΟΥ Κοζάνης και ένας από τους ανθρώπους που ακίνητοποίησαν τον δράστη, ανέφερε πως ορμήσαμε πάνω του για να του πάρουμε το τσεκούρι που κρατούσε και πάλευε μαζί με τη Μαρία….όταν τον βάλαμε κάτω φώναζε και έβριζε το σύστημα και τους εφοριακούς και έλεγε σας άρεσε αυτό που σας έκανα;».

Ο τότε διευθυντής της ΔΟΥ Κοζάνης Γιάννης Ποδιώτης ήταν ένας από αυτούς που ακινητοποίησαν τον δράστη και ο πρώτος που έφτασε στο σημείο όταν ξεκίνησε η πάλι με τη Μαρία Μαστρανέστη. Την ώρα της κατάθεσης του ανέφερε «άκουσα φωνές και κατέβηκα κάτω να δω τι γίνεται…νόμιζα ότι κάποιος διαμαρτύρεται και είδα μία κοπέλα με αίματα και αυτόν από πάνω να παλεύουν. Τον άκουγα να λέει έφαγα τους δικούς σου τα τσιράκια του συστήματος θα φάω και τους μπάτσους…».

Ακολούθησαν οι μαρτυρίες των αστυνομικών και της ομάδας «ΔΙΑΣ” που κατέφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν το δράστη. Ο Σάκης Αθανασίου, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «τον γνωρίζαμε τον δράστη, γιατί πριν λίγους μήνες είχε παραβιάσει ένα ΑΤΜ, καθώς και έναν κερματοδέκτη και τότε ήταν θυμωμένος όταν το συλλάβαμε…Φτάσαμε σε λιγότερο από δύο λεπτά στη ΔΟΥ και τον είδαμε στο πάτωμα να τον κρατάνε οι υπάλληλοι….μπήκαμε με τα γκλομπς στα χέρια γιατί δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε…του περάσαμε χειροπέδες και τον μεταφέραμε στο τμήμα. Όταν τον πιάσαμε φώναζε ένας εφοριακός λιγότερο…εσείς έχετε σειρά θα σκοτώσω και τον εισαγγελέα”.

Ο δράστης σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το δικαστήριο του επέβαλε επιπλέον 15 χρόνια για απόπειρα δολοφονίας των δυο εργαζομένων που τραυμάτισε, μια εκ των οποίων έχασε το μάτι της.

Το πρωτοφανές και τραγικό αυτό περιστατικό είχε σημειωθεί στις 16 Ιουλίου του 2020.Ο δράστης είχε εισβάλει στα γραφεία της εφορίας κρατώντας τσεκούρι και επιτέθηκε χωρίς προειδοποίηση σε εργαζομένους της υπηρεσίας, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα από τα θύματα, ο 56χρονος εφοριακός Πέτρος Ξανθόπουλος, υπέκυψε λίγες εβδομάδες αργότερα στα τραύματά του.