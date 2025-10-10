Καθ’ όλη τη διάρκεια της απολογίας του ο 50χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Γαρυφαλλιάς σε πάρκινγκ ξενοδοχείου στην Πάτρα έλεγε συνεχώς ότι «την αγαπούσε, δεν ήθελε ποτέ να της κάνει κακό, ήταν το άλλο του μισό και ότι ακόμη και σήμερα είναι λυπημένος».

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε: «Τη Γαρυφαλλιά την αγαπούσα, ήταν ο άνθρωπός μου. Πίστευα ότι είχε παράλληλη σχέση. Τσακωνόμασταν συχνά. Βγήκαμε για ποτό και της είπα ένα πράγμα που με είχε πειράξει: ότι έβγαινε με έναν από τα παλιά. Σηκώθηκε και έφυγε. Πήγε στο ξενοδοχείο. Ανέβηκα στο δωμάτιο στο 2ο όροφο και δεν μου άνοιγε» και στη συνέχεια περιέγραψε τι συνέχεια περιέγραψε τι ακριβώς έγινε το μοιραίο βράδυ, με τους συγγενείς της άτυχης γυναίκας να ξεσπούν σε κλάματα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Φεύγοντας από το ξενοδοχείο ήμουν αναστατωμένος, στα όρια του θυμωμένου. Ξαφνικά είδα έξω τη Γαρυφαλλιά. Της είπα έλα εδώ και άρχισε να με βρίζει. Της έδωσα μια σφαλιάρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μετά γύρισα και σήκωσα το πόδι μου και τη χτύπησα στο πρόσωπο. Έπεσε κάτω. Έμεινα. Της λέω: “Γαρυφαλλιά;”.

Προσπαθούσα να τη σηκώσω. Δεν μπορούσα, είχε αίματα. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό έχει γίνει», είπε ο δράστης σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Star.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για το περιστατικό έξι λεπτά αργότερα.