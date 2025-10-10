Σε εξέλιξη είναι η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ηλιοπούλου στα δικαστήρια της Αμαλιάδας, με κατηγορούμενο τον 50χρονο πρώην σύντροφό της.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αμαλιάδας με τον σύντροφό της να κατηγορείται για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη. Νωρίτερα κατέθεσαν ως μάρτυρες συγγενικά πρόσωπα του θύματος, περιγραφοντας τη σχέση θύματος και κατηγορούμενου. Επίσης, κατέθεσε και ο αστυνομικός που βρέθηκε πρώτος έξω απο το ξενοδοχείο της παραλιακής περιοχής της Πάτρας, εκεί που η Γαρυφαλλιά άφησε την τελευταία της πνοή, σύμφωνα με το patrisnews.

Εντωμεταξύ, βίντεο-ντοκουμέντο από το έγκλημα που συγκλόνισε την Πάτρα τον Νοέμβριο του 2024 φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΡΤ. Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας καταγράφεται η άτυχη Γαρυφαλλιά να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο, να κοντοστέκεται λίγο πριν της επιτεθεί ο σύντροφός της –επίθεση που την οδήγησε στην εντατική, όπου λίγες μέρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή. Τότε, η οικογένειά της πήρε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της.

Θυμίζεται ότι μέχρι σήμερα είχαν δοθεί στη δημοσιότητα φωτογραφικά καρέ από τη στιγμή της επίθεσης και όχι το πλήρες βίντεο.

Το χρονικό

Το βίντεο αποτυπώνει τα γεγονότα στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στις 00:07 φτάνει η Γαρυφαλλιά και λίγο αργότερα καταφθάνει ο σύντροφός της. Έπειτα από λίγα λεπτά φεύγει πρώτος εκείνος και κατόπιν η ίδια. Λίγο αργότερα, η γυναίκα κατεβαίνει ξανά, κοιτάζει τριγύρω με δισταγμό και ανεβαίνει προς την έξοδο του πάρκινγκ. Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της και μιλούν για λίγα λεπτά, πριν εξαφανιστούν πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να είναι ορατοί στην κάμερα.

Λίγο μετά, η Γαρυφαλλιά εμφανίζεται ξανά στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο, και πέφτει αναίσθητη στο έδαφος. Η κάμερα καταγράφει τον σύντροφό της να προσπαθεί να τη συνεφέρει, σηκώνοντάς την και ταρακουνώντας τη με βίαιες κινήσεις. Λίγο αργότερα, περνάει πεζός κάποιος από το σημείο, και εκείνος ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Αρχικά, ο δράστης ισχυρίστηκε στους συγγενείς ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε βοήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γαρυφαλλιά είχε διαπληκτιστεί με τον σύντροφό της και είχε καταφύγει σε ξενοδοχείο για να περάσει τη νύχτα, αλλά εκείνος την ακολούθησε. Φαίνεται πως την παραμόνευε και, μετά από έντονη συζήτηση, τη χτύπησε με κλωτσιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητη και να τραυματιστεί σοβαρά.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δυστυχώς κατέληξε. Η οικογένειά της, σε μια πράξη μεγάλης γενναιότητας, αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά της.