Τα φωτογραφικά καρέ έξω από το ξενοδοχείο στην Πάτρα που δέχθηκε επίθεση η αδικοχαμένη Γαρυφαλλιά καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του 50χρονου συντρόφου της και δείχνουν μόνο ένα μέρος από τον άγριο ξυλοδαρμό της 41χρονης.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ποτέ δεν άσκησε βία, ωστόσο στο υλικό από κάμερες που παρουσιάζει το MEGA φαίνεται να χτυπάει στο κεφάλι την 41χρονη, να την κλωτσάει και να την τραβάει από τα μαλλιά. Στο τέλος όσο η γυναίκα ψυχορραγούσε στεκόταν πάνω από το κεφάλι της.

«Δεν τη χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Τη συνάντησα και τσακωθήκαμε. Κάποια στιγμή την έσπρωξα και έπεσε κάτω», δήλωνε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία.

Οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να μείνει στη ζωή η Γαρυφαλλιά, όμως ήταν αδύνατο να τα καταφέρει καθώς τα πλήγματα που είχε δεχθεί ήταν ιδιαίτερα σφοδρά.