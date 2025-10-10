Η Μελάνια Τραμπ, Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε πως οκτώ παιδιά από την Ουκρανία έχουν επανενωθεί με τις οικογένειές τους, κατόπιν διαρκών συνομιλιών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως αποκάλυψε, τον περασμένο Αύγουστο απέστειλε προσωπική επιστολή στον Πούτιν, ζητώντας τη συμβολή του στην επιστροφή παιδιών που είχαν μεταφερθεί από την Ουκρανία στη Ρωσία. Η επιστολή, σύμφωνα με την ίδια, παραδόθηκε στον Ρώσο ηγέτη από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

«Ο πρόεδρος Πούτιν απάντησε στην επιστολή μου και από τότε διατηρούμε ένα ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας σχετικά με την ευημερία αυτών των παιδιών», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ.

«Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας προς όφελος όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο».

Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες συνεχίζονται με στόχο την επιστροφή και άλλων παιδιών που παραμένουν μακριά από τις οικογένειές τους εκτός ουκρανικών συνόρων.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της Μελάνια Τραμπ: