Ξεκινάς τη μέρα σου με έναν καφέ, κανονίζεις φαγητό με φίλους, κάνεις ψώνια για το σπίτι, οργανώνεις ένα ταξίδι ή φροντίζεις την υγεία σου. Και κάθε φορά που το κάνεις, κερδίζεις. Έτσι λειτουργεί το padu, η πρωτοποριακή εφαρμογή που σε συνεργασία με τη Nova κάνει την καθημερινότητά σου πιο πλούσια, με exclusive προσφορές σε κορυφαία brands.

Ένα οικοσύστημα brands που δεν σταματά να μεγαλώνει

Με το σχήμα επιβράβευσης Nova x padu, έχεις πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα και αποκλειστικά deals σε αγαπημένα brands που συνεχώς εμπλουτίζονται.

Exclusive Nova Deals για κάθε στιγμή της ημέρας σου

Coffee Lab : Ξεκινάς με 1+1 καφέ σε 90+ καταστήματα της αλυσίδας που έχει βραβευτεί ως η καλύτερη στη Νότια Ευρώπη.

: Ξεκινάς με 1+1 καφέ σε 90+ καταστήματα της αλυσίδας που έχει βραβευτεί ως η καλύτερη στη Νότια Ευρώπη. Mon Kooloor : Στα 35 καταστήματα σε όλη τη χώρα, απολαμβάνεις 1+1 κουλούρι κάθε μέρα, φρεσκοζυμωμένο και ψημένο στο κατάστημα.

: Στα 35 καταστήματα σε όλη τη χώρα, απολαμβάνεις 1+1 κουλούρι κάθε μέρα, φρεσκοζυμωμένο και ψημένο στο κατάστημα. Pet City : Αν έχεις κατοικίδιο, βρίσκεις premium τροφές με έως και 20% έκπτωση, σε περισσότερα από 100 καταστήματα.

: Αν έχεις κατοικίδιο, βρίσκεις premium τροφές με έως και 20% έκπτωση, σε περισσότερα από 100 καταστήματα. Μεγάλες ιδιωτικές κλινικές : Κλείνεις check-up με μόλις 20€ σε Metropolitan Hospital, Metropolitan General, Health Spot+ και Platon Diagnosis ή με 35€ σε Υγεία & Μητέρα του Ομίλου HHG.

: Κλείνεις check-up με μόλις 20€ σε Metropolitan Hospital, Metropolitan General, Health Spot+ και Platon Diagnosis ή με 35€ σε Υγεία & Μητέρα του Ομίλου HHG. Fresh Line : Αγοράζεις φυσικά προϊόντα περιποίησης με 5€ έκπτωση σε κάθε αγορά άνω των 25€.

: Αγοράζεις φυσικά προϊόντα περιποίησης με 5€ έκπτωση σε κάθε αγορά άνω των 25€. ARIS F .C . : Ζεις τον παλμό της ομάδας με 1+1 εισιτήρια στους αγώνες και 20% έκπτωση σε αγορές από την Aris Boutique.

: Ζεις τον παλμό της ομάδας με 1+1 εισιτήρια στους αγώνες και 20% έκπτωση σε αγορές από την Aris Boutique. StreetWok : Απολαμβάνεις αυθεντικές ασιατικές γεύσεις με 15% έκπτωση για dine-in.

: Απολαμβάνεις αυθεντικές ασιατικές γεύσεις με 15% έκπτωση για dine-in. Hard Rock Caf é Athens : 15% έκπτωση για dine-in στο εμβληματικό εστιατόριο στο ιστορικό κέντρο, καθώς και 15% έκπτωση σε αγορές άνω των 40€ στο Rock Shop.

: 15% έκπτωση για dine-in στο εμβληματικό εστιατόριο στο ιστορικό κέντρο, καθώς και 15% έκπτωση σε αγορές άνω των 40€ στο Rock Shop. FitBuddy: Ενισχύεις τη διατροφή και την ευεξία σου με 15% έκπτωση σε υπηρεσίες και προϊόντα στα φυσικά καταστήματα αλλά και online.

Και φυσικά, ως πελάτης Nova συνεχίζεις να έχεις πρόσβαση σε αγαπημένα Nova Deals που ήδη ξέρεις:

Pizza Fan : 5€ έκπτωση σε κάθε παραγγελία.

: 5€ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Simply Burgers : 5€ έκπτωση σε κάθε παραγγελία.

: 5€ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Signature Travel : 10% έκπτωση σε οργανωμένες εκδρομές σε top προορισμούς.

: 10% έκπτωση σε οργανωμένες εκδρομές σε top προορισμούς. Box Now : 20% έκπτωση σε αποστολή δεμάτων σε όλη την Ελλάδα.

: 20% έκπτωση σε αποστολή δεμάτων σε όλη την Ελλάδα. Avis : 15% έκπτωση σε ενοικίαση αυτοκινήτου.

: 15% έκπτωση σε ενοικίαση αυτοκινήτου. Wolt: Δωρεάν τρίμηνη συνδρομή στο Wolt+, με μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές.

Αμέτρητοι πόντοι που γίνονται προνόμια

Με τη Nova και το padu, κάθε αγορά σου αποκτά αξία. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που συνδέεσαι στην εφαρμογή, σε υποδέχονται 30.000 πόντοι καλωσορίσματος, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να μπεις αμέσως στον κόσμο των προσφορών. Και κάθε μήνα, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτα παραπάνω, προστίθενται στον λογαριασμό σου 3.000 πόντοι μπόνους.

Η καθημερινότητά σου όμως δεν σταματά να σε ανταμείβει. Κάθε φορά που σαρώνεις μια απόδειξη, οι πόντοι σου διπλασιάζονται, μετατρέποντας ακόμα και τις πιο απλές αγορές σε ευκαιρίες. Έτσι, είτε πίνεις τον καφέ σου, είτε κάνεις τα ψώνια του σπιτιού, είτε φροντίζεις την υγεία σου, κερδίζεις πόντους που σε φέρνουν πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά θέλεις.

Πώς ξεκινάς;

Κατέβασε την εφαρμογή padu από το Play ή το App Store, κάνε ταυτοποίηση ως πελάτης Nova και από εκείνη τη στιγμή θα δεις την καθημερινότητά σου να γεμίζει αποκλειστικά προνόμια.

