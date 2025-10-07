Πώς θα μοιάζει η Αθήνα σε λίγα χρόνια; Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική, με τον πολίτη στο κέντρο. Αυτό το όραμα ξεδίπλωσαν στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ειδικοί της τεχνολογίας και διεθνείς εμπειρογνώμονες στο συνέδριο που διοργάνωσε η ΔΑΕΜ ΑΕ, ο τεχνολογικός βραχίονας του Δήμου Αθηναίων, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Σεράφειο.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε 48 ομιλητές και περισσότερους από 600 συμμετέχοντες δια ζώσης, ενώ πάνω από 4.500 πολίτες και στελέχη αυτοδιοίκησης παρακολούθησαν τις εργασίες διαδικτυακά μέσω livestream. Η μεγάλη συμμετοχή έδειξε ότι το ενδιαφέρον για το μέλλον της πρωτεύουσας είναι ζωντανό και ισχυρό.

Μια πλατφόρμα διαλόγου για την πόλη

Το συνέδριο λειτούργησε ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και παρουσίασης καινοτόμων στρατηγικών που ήδη εφαρμόζονται στην Αθήνα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα: η κλιματική κρίση, η στεγαστική επισφάλεια, η ενεργειακή φτώχεια, αλλά και η ψηφιακή μετάβαση των υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, αναλύθηκαν τέσσερις κεντρικοί πυλώνες που διαμορφώνουν το μέλλον της πόλης:

Έξυπνη και ψηφιακή διακυβέρνηση

Η τεχνολογία παρουσιάστηκε ως μοχλός για μια πιο αποτελεσματική διοίκηση. Έργα αιχμής όπως η έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων με αισθητήρες IoT, η Ψηφιακή Κάρτα Δημότη και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την εξυπηρέτηση πολιτών αναδείχθηκαν ως εργαλεία που μπορούν να αλλάξουν ριζικά τη σχέση του δημότη με τον δήμο. Στο τραπέζι τέθηκε επίσης η κρίσιμη σημασία της κυβερνοασφάλειας, με στόχο την προστασία των ψηφιακών υποδομών της πόλης.

Βιώσιμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα

Η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση της κλιματικής κρίσης και της ανάγκης για ανθεκτικές υποδομές. Οι ομιλητές παρουσίασαν πολιτικές για προσιτή στέγαση και ανέλυσαν το όραμα της «γειτονιάς των 15 λεπτών», όπου κάθε κάτοικος έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες σε μικρή απόσταση. Σημαντική αναφορά έγινε στο πρώτο microforest της Ελλάδας που δημιουργείται στην Αθήνα, καθώς και στις ενεργειακές κοινότητες που στοχεύουν στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το Athens Energy Portal, μια ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει κρίσιμα δεδομένα και εργαλεία για την ενεργειακή διαχείριση της πόλης.

Κοινωνική συνοχή και πόλη για όλους

Η Αθήνα δεν μπορεί να είναι βιώσιμη χωρίς κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό δόθηκε έμφαση σε μια ολιστική προσέγγιση για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Στα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται τα προγράμματα ενεργής και υγιούς γήρανσης μέσα από τις Λέσχες Φιλίας, η παραγωγή πολιτισμού προσβάσιμου για όλους, αλλά και η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας ώστε η ανάπτυξη να επιστρέφει θετικά οφέλη σε όλη την κοινωνία.

Καινοτομία στη διοίκηση

Η καινοτομία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διοικείται μια πόλη. Στο συνέδριο συζητήθηκαν οι νέες μέθοδοι διοίκησης, η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και η θεσμική ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες αρμοδιότητές της.

Στις παρεμβάσεις τους, οι επικεφαλής του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ έστειλαν σαφή μηνύματα για τον ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε: «Η Αθήνα αλλάζει, γίνεται μια πόλη σύγχρονη, πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη. Το συνέδριο αυτό δεν ήταν απλώς μια καταγραφή πεπραγμένων, αλλά μια ισχυρή δέσμευση για το μέλλον. Αξιοποιούμε κάθε τεχνολογικό εργαλείο, κάθε καινοτόμα ιδέα, με έναν και μόνο στόχο: τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής για κάθε κάτοικο και επισκέπτη. Συνεχίζουμε με σχέδιο και όραμα.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, επεσήμανε: «Η ΔΑΕΜ, ως τεχνολογικός βραχίονας του Δήμου Αθηναίων, αποδεικνύει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ο καταλύτης για τη δημιουργία μιας βιώσιμης και ανθεκτικής πόλης. Μετατρέπουμε τη στρατηγική σε εφαρμοσμένες λύσεις που φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Η επιτυχία του συνεδρίου δείχνει ότι μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να οικοδομήσουμε την Αθήνα του μέλλοντος, σήμερα, τώρα.»

Μια στιγμή τιμής

Ιδιαίτερη στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η απονομή τιμητικής πλακέτας στον Επαμεινώνδα Λαμπρακάκη, τέως πρόεδρο του ΔΣ της ΔΑΕΜ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέδειξε τον καθοριστικό του ρόλο: «Ο κ. Λαμπρακάκης υπηρέτησε με όραμα και συνέπεια όχι απλώς έναν θεσμικό ρόλο. Έχτισε γέφυρες ανάμεσα στην παράδοση και το μέλλον της ΔΑΕΜ. Σήμερα τιμούμε μια προσωπικότητα που έβαλε θεμέλια για την ελεγχόμενη στάθμευση και όχι μόνο, διασφαλίζοντας σημαντικά έσοδα για τον Δήμο Αθηναίων μέχρι σήμερα.»

Από την πλευρά του, ο κ. Καραούλης πρόσθεσε: «Ο Νώντας Λαμπρακάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στη ΔΑΕΜ, με τολμηρές πρωτοβουλίες όπως η ανάληψη της ελεγχόμενης στάθμευσης το 2012, η οποία μέχρι τότε δινόταν σε ιδιώτη ανάδοχο. Το όραμά του θεμελίωσε ένα πρότυπο διαχείρισης που λειτουργεί σήμερα σε όλη την Αθήνα. Τον ευχαριστούμε θερμά για τη στρατηγική του προσφορά.»

Το συνέδριο χαρακτηρίστηκε σταθμός για την τοπική αυτοδιοίκηση και την πορεία της Αθήνας προς τον ψηφιακό και βιώσιμο μετασχηματισμό. Οι εργασίες μεταδόθηκαν ζωντανά και παραμένουν διαθέσιμες στο επίσημο κανάλι της ΔΑΕΜ στο YouTube.