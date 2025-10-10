Ο Πίτερ Τιλ, επενδυτής τεχνολογίας και πολιτικός παράγοντας με μεγάλη επιρροή, έχει προκαλέσει αντιδράσεις με μια σειρά τεσσάρων διαλέξεων που διοργανώθηκαν από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ACTS 17 Collective στο Κόμονγουελθ Κλαμπ του Σαν Φρανσίσκο. Θέμα των ομιλιών: ο Αντίχριστος — ένα ζήτημα που συνδέει θεολογία, πολιτική και τεχνολογία.

Μάλιστα, ο μεγιστάνας είπε ότι προάγγελος του Αντίχριστου μπορεί να είναι ακόμη και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η γνωστή ακτιβίστρια.

Τον τελευταίο μήνα, ο Τιλ φιλοξένησε μια σειρά τεσσάρων διαλέξεων στο παραλιακό κέντρο του Σαν Φρανσίσκο, όπου ανέπτυξε φιλοσοφικά σενάρια για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο Αντίχριστος, προειδοποιώντας ότι η Αποκάλυψη πλησιάζει. Ο Τιλ, που αυτοπροσδιορίζεται ως «ορθόδοξος χριστιανός με μικρό ‘ο’», θεωρεί ότι ο προάγγελος του τέλους του κόσμου μπορεί να βρίσκεται ήδη ανάμεσά μας και ότι παράγοντες όπως οι διεθνείς οργανισμοί, η περιβαλλοντική ατζέντα και οι περιορισμοί στην τεχνολογική πρόοδο ίσως επισπεύσουν την άνοδο του Αντίχριστου.

Πρόκειται για μια ασυνήθιστη παρέμβαση, που φωτίζει τις εμμονές ενός από τα πιο ισχυρά πρόσωπα της Σίλικον Βάλεϊ και της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

«Ένας βασικός ορισμός του Αντίχριστου: κάποιοι τον σκέφτονται ως ένα είδος πολύ κακού ανθρώπου. Άλλες φορές, χρησιμοποιείται πιο γενικά για να περιγράψει τις πνευματικές δυνάμεις του κακού», είπε ο Τιλ στην πρώτη του διάλεξη.

«Αυτό στο οποίο θα επικεντρωθώ είναι η πιο συνηθισμένη και δραματική εκδοχή: ένας κακός βασιλιάς, τύραννος ή αντί-Μεσσίας που εμφανίζεται στους έσχατους καιρούς».

Ο Τιλ υπήρξε πρωτοπόρος της συντηρητικής πολιτικής σκηνής πριν ακόμα η Σίλικον Βάλεϊ στραφεί προς τα δεξιά κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ και σχεδόν μια δεκαετία διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Τραμπ, θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την ανάδειξη του Τζ. Ντ. Βανς στην αντιπροεδρία, ενώ χρηματοδοτεί εκτενώς τις προεκλογικές εκστρατείες Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Έχοντας αποκτήσει την αρχική του περιουσία ως συνιδρυτής της PayPal, υπήρξε ο πρώτος εξωτερικός επενδυτής στο Facebook και έχει επενδύσει επίσης στη SpaceX, την OpenAI και άλλες εταιρείες μέσω του επενδυτικού του ταμείου, Founders Fund. Η Palantir, την οποία επίσης συνίδρυσε, έχει εξασφαλίσει συμβόλαια δισεκατομμυρίων με το Πεντάγωνο, την Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) και το NHS στη Βρετανία.

Σήμερα, με περισσότερη επιρροή και δημοσιότητα από ποτέ, ο Τιλ προσπαθεί να μεταδώσει το μήνυμά του για τον Αντίχριστο – παρόλο που είναι γνωστότερος για την πολιτική του οξυδέρκεια και τις επενδύσεις του, παρά για τη θεολογική του κατάρτιση.

«Είμαι ένας φιλελεύθερος κλασικού τύπου ή, αν θέλετε, ένας φιλελεύθερος της ελευθεριακής σχολής, με μια μικρή παρέκκλιση: ανησυχώ για τον Αντίχριστο», δήλωσε στην τρίτη του διάλεξη.

Το ευαγγέλιο κατά Τιλ

Οι διαλέξεις του Τιλ, που ξεκίνησαν στις 15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα, ήταν εκτενείς και πολυσχιδείς. Συνδύαζαν αποσπάσματα της Βίβλου, ιστορικά γεγονότα, φιλοσοφία, ενώ συχνά περιλάμβαναν αναφορές σε θεωρίες συνωμοσίας, βιντεοπαιχνίδια, σειρές και έργα όπως Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών του Τόλκιν. Ο Τιλ μίλησε επίσης για προσωπικές συζητήσεις του με τον Έλον Μασκ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ χαρακτήρισε τον Μπιλ Γκέιτς ως «έναν πολύ, πολύ απαίσιο άνθρωπο».

Τα εισιτήρια για τη σειρά διαλέξεων κόστιζαν 200 δολάρια και εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Οι παρευρισκόμενοι ειδοποιήθηκαν ότι το περιεχόμενο ήταν αυστηρά εμπιστευτικό και δεν επιτρεπόταν φωτογράφηση ή ηχογράφηση. Ένας τουλάχιστον συμμετέχων που δημοσίευσε σημειώσεις του, είδε το εισιτήριό του να ακυρώνεται μέσω ανάρτησης στο X (Twitter).

Δημοσιογράφοι του Guardian δεν παρακολούθησαν τις διαλέξεις ούτε δέχτηκαν τον όρο της μυστικότητας. Οι ηχογραφήσεις προήλθαν από συμμετέχοντα που τις παρέδωσε ανώνυμα.

Ο εκπρόσωπος του Τιλ, Τζερεμάια Χολ, δεν αμφισβήτησε την αυθεντικότητα του υλικού, αν και διόρθωσε ένα σημείο στη μεταγραφή και διευκρίνισε μια αναφορά του Τιλ σχετικά με τους Εβραίους και τον Αντίχριστο.

Ο Τιλ άντλησε υλικό από ποικίλους στοχαστές, μεταξύ αυτών ο Ρενέ Ζιράρ, τον οποίο είχε καθηγητή στο Στάνφορντ, και ο ναζιστής νομικός Καρλ Σμιτ, του οποίου το έργο θεωρεί ότι διαμόρφωσε τον πυρήνα των πεποιθήσεών του. Επίσης, ανέφερε τον Άγγλο καθολικό θεολόγο Τζον Χένρι Νιούμαν ως πηγή έμπνευσης για τη σειρά των τεσσάρων διαλέξεων:

«Ο Νιούμαν έκανε τέσσερις, οπότε θα κάνω κι εγώ τέσσερις. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό».

Σύμφωνα με το Wired, ο Τιλ ασχολείται με το ζήτημα του Αντίχριστου από τη δεκαετία του 1990. Πρόσφατα έχει μιλήσει δημόσια αλλά και κατ’ ιδίαν με θεολόγους και podcasters. Οι απόψεις του είναι διάσπαρτες, συχνά δυσνόητες, αλλά ένα σταθερό του πιστεύω είναι ότι η παγκόσμια ενοποίηση υπό μια ενιαία εξουσία ισοδυναμεί με τον Αντίχριστο. Στις ομιλίες του χρησιμοποιεί τους όρους «Αντίχριστος» και «παγκόσμιο κράτος» σχεδόν εναλλακτικά.

«Ένας κόσμος ή καθόλου κόσμος – είναι το ίδιο με το ερώτημα: Αντίχριστος ή Αποκάλυψη. Είναι, με έναν τρόπο, το ίδιο πράγμα», ανέφερε.

Το αφήγημα του Τιλ τοποθετεί την τεχνολογία στο επίκεντρο της ιστορικής εξέλιξης, υιοθετώντας μια χριστιανοκεντρική, ευρωκεντρική θεώρηση, χωρίς ιδιαίτερη αναφορά σε άλλες θρησκείες ή πολιτισμούς.