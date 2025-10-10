Η Κίνα σημείωσε μια επαναστατική πρόοδο στη μηχανική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαινιάζοντας τον πρώτο στον κόσμο ηλιακό-θερμικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιεί σύστημα διπλού πύργου, στην έρημο Γκόμπι.

Η νέα αυτή εγκατάσταση, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Three Gorges Corporation, η οποία ειδικεύεται στην αιολική και ηλιακή ενέργεια και εδρεύει στην κομητεία Γκουαζού της Κίνας, συνδυάζει αποδοτικότητα, καινοτομία και μεγάλης κλίμακας καθαρή παραγωγή ενέργειας σε ένα από τα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη.

Η έρημος Γκόμπι, η έκτη μεγαλύτερη στον κόσμο, εκτείνεται στη βόρεια Κίνα και τη νότια Μογγολία και χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά ξηρό κλίμα, με ετήσια βροχόπτωση που κυμαίνεται από 51 έως 203 χιλιοστά, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν ξεπερνά τα 50 χιλιοστά ετησίως. Αυτή η έντονη ξηρότητα, σε συνδυασμό με την άφθονη ηλιοφάνεια που ξεπερνά τις 3.000 ώρες τον χρόνο, καθιστούν την έρημο Γκόμπι ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας.

Τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά

Ο εντυπωσιακός ηλιακό-θερμικός σταθμός διαθέτει δύο πύργους ύψους 200 μέτρων, οι οποίοι περιβάλλονται από ένα τεράστιο πεδίο 27.000 καθρεπτών, γνωστών ως ηλιοστάτες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post, οι καθρέφτες συγκεντρώνουν το ηλιακό φως στους πύργους, όπου η έντονη θερμότητα που φτάνει τους 570 βαθμούς Κελσίου, λιώνει και αποθηκεύει ενέργεια σε ένα μέσο υψηλής θερμοκρασίας. Η αποθηκευμένη αυτή θερμότητα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού, ο οποίος κινεί έναν στρόβιλο και επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου ή σε συννεφιασμένες ημέρες.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά φωτοβολταϊκά (PV) πάνελ, τα οποία μετατρέπουν το φως απευθείας σε ηλεκτρισμό, τα ηλιακά-θερμικά συστήματα αξιοποιούν τη θερμότητα αντί για το φως, καθιστώντας τα μια από τις λίγες ανανεώσιμες τεχνολογίες που μπορούν να προσφέρουν σταθερή και διαθέσιμη ενέργεια κατ’ απαίτηση.

Σύμφωνα με το interestingengineering o σχεδιασμός με τους δύο πύργους αυξάνει τη συνολική αποδοτικότητα κατά περίπου 25% σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα ενός πύργου, καθώς κάθε πύργος συλλέγει ηλιακή ενέργεια σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, ο ανατολικός το πρωί και ο δυτικός το απόγευμα. Επιπλέον, τα δύο πεδία καθρεπτών αλληλεπικαλύπτονται ελαφρώς, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό καθρεπτών που απαιτούνται και περιορίζοντας το κόστος κατασκευής, καθώς οι ηλιοστάτες αποτελούν σχεδόν το 60% του συνολικού κόστους του σταθμού.

Στρατηγική εξέλιξη στο τοπίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η νέα εγκατάσταση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ενεργειακό δίκτυο καθαρής ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει τεράστια ηλιακά και αιολικά πάρκα σε ολόκληρη την περιοχή. Συνολικά, οι εγκαταστάσεις αυτές αναμένεται να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά ετησίως.

Για την Κίνα, το έργο αυτό αντιπροσωπεύει μια στρατηγική εξέλιξη στο τοπίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της χώρας. Η ανατολικοασιατική χώρα έχει επεκτείνει ραγδαία την ηλιακή και αιολική της ικανότητα την τελευταία δεκαετία, ιδίως στις δυτικές επαρχίες Γκανσού, Σιντζιάνγκ και Τσινγκάι.

Σύμφωνα με τον Δρ. Γουάνγκ Ζιφένγκ, ανώτερο ερευνητή της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, η ηλιακή-θερμική ενέργεια δεν αποτελεί ανταγωνιστή, αλλά συμπληρωματική τεχνολογία των φωτοβολταϊκών, καθώς καλύπτει τα κενά στην παροχή ενέργειας.

Η Κίνα λειτουργεί σήμερα 21 εμπορικούς ηλιακούς-θερμικούς σταθμούς με συνολική ισχύ 1,57 εκατομμυρίων κιλοβάτ, ενώ βρίσκονται υπό κατασκευή ακόμη 30 έργα που θα προσθέσουν περίπου 3,1 εκατομμύρια κιλοβάτ. Αυτό καθιστά την Κίνα παγκόσμιο ηγέτη στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της συγκεντρωτικής ηλιακής ενέργειας (CSP).