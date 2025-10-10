Η Πολωνία αντιμετωπίζει έξαρση κυβερνοεπιθέσεων σε βασικές υποδομές της, με την κυβέρνηση να κατηγορεί τη Ρωσία για οργανωμένη δράση. Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Krzysztof Gawkowski, αποκάλυψε στο πρακτορείο Reuters ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν τριπλασιάσει τους πόρους τους προς αυτήν την κατεύθυνση το 2025, αυξάνοντας σημαντικά την ανησυχία στη Βαρσοβία.

Σύμφωνα με τον υπουργό, 170.000 περιστατικά εντοπίστηκαν μέσα στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Από αυτά, μεγάλο μέρος αποδίδεται σε Ρώσους, ενώ οι υπόλοιπες επιθέσεις έχουν οικονομικό κίνητρο, όπως κλοπή δεδομένων.

Κατά τις ημέρες αιχμής, η Πολωνία δέχεται 2.000 έως 4.000 περιστατικά ημερησίως. Από αυτά, 700 έως 1.000 θεωρούνται πραγματική απειλή με δυνατότητα να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα — σύμφωνα με τα λεγόμενα του Gawkowski.

Το εύρος των επιθέσεων έχει διευρυνθεί: πλέον οι στόχοι δεν περιορίζονται μόνο σε συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης, αλλά φτάνουν στον κρίσιμο ενεργειακό τομέα, κάνοντας την κατάσταση ακόμη πιο ευαίσθητη για τη σταθερότητα της χώρας.

Οι πληροφορίες για την αυξημένη ρωσική δραστηριότητα προέρχονται από εσωτερικές υπηρεσίες πληροφοριών της Πολωνίας, καθώς δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τις ακριβείς μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Η Ρωσία, από την πλευρά της, έχει επανειλημμένα απορρίψει τέτοιες κατηγορίες. Σημειώνεται ότι η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Η στήριξη της Πολωνίας στην Ουκρανία και οι συνέπειες

Η Πολωνία, ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, θεωρείται από το Κρεμλίνο ως ένας από τους βασικούς στόχους της ψηφιακής αντιπαράθεσης στην Ευρώπη. Αξιωματούχοι της χώρας έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία για προσπάθειες υπονόμευσης της εθνικής ασφάλειας, ειδικά μέσω ψηφιακού πολέμου.

Ο Gawkowski επεσήμανε: «Οι ρωσικές επιθέσεις είναι οι πιο επικίνδυνες, καθώς στοχεύουν υποδομές που υποστηρίζουν την καθημερινή ζωή». Σημείωσε επίσης ότι στις 10 Σεπτεμβρίου, ταυτοχρόνως με επίθεση drone, σημειώθηκε η μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση στην Πολωνία από το 2022, γεγονός που ενισχύει την εικόνα συντονισμένης στρατηγικής από πλευράς αντιπάλου.

Παρά τις πρώτες ενδείξεις ότι η επίθεση προερχόταν από τη Ρωσία, ο πολωνικός κυβερνοχώρος εμπλουτίστηκε από μηνύματα που ισχυρίζονταν ότι η Ουκρανία ήταν υπεύθυνη, δημιουργώντας σύγχυση. Ο υπουργός αποκάλυψε πως η επίθεση υποστηρίχθηκε από βοηθητικά bots που «ξύπνησαν» μετά από μακρόχρονη αδράνεια, με στόχο να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και να ενισχύσουν τη διχόνοια.