Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας με νταλίκα να παρασέρνει αυτοκίνητο, να το σέρνει για μέτρα και στη συνέχεια να εκτοξεύεται στο αριστερό ρεύμα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαινε ο 80χρονος οδηγός του, ο οποίος στάθηκε πολύ τυχερός, καθώς χτύπησε ελαφρά στο κεφάλι και στο σώμα.

Όπως είπε ο ίδιος είχε προορισμό τον Θεολόγο όταν έμεινε με το αυτοκίνητό του στο παραπάνω σημείο και το ακινητοποίησε στη ΛΕΑ με αναμμένα τα «alarm». Περίμενε μάλιστα βοήθεια από το Θεολόγο και βρισκόταν μέσα στο αμάξι.

Στο «124» έφτασε γρήγορα όχημα τη πυροσβεστικής από το Κλιμάκιο της Αταλάντης, ωστόσο ο ηλικιωμένος είχε απεγκλωβιστεί μόνος του από τα συντρίμμια. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε επίσης στο σημείο για πρώτες βοήθειες και τη διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Ομοίως, έφτασαν και αστυνομικοί του Α’ ΤΤ Αυτοκινητοδρόμου Φθιώτιδας και αυτοκίνητο της Νέας Οδού για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας και τη σήμανση του οδοστρώματος.