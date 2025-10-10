Ο Νικολάς Μαδούρο προδίδοντας τις αρχές του Ούγκο Τσάβες αποφάσισε να προσφέρει στις ΗΠΑ μερίδιο από τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, ώστε η Αμερική να μην τον ανατρέψει από την εξουσία.

Αποκλειστικό δημοσίευμα των New York Times έγραψε ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται παρασκηνιακά μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει στην Καραϊβική το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Το Καράκας πρότεινε να μεταφέρει τις εξαγωγές πετρελαίου από την Κίνα προς τις ΗΠΑ, να προσφέρει προνομιακά συμβόλαια σε αμερικανικές επιχειρήσεις και να περιορίσει τις συνεργασίες με Κίνα, Ιράν και Ρωσία στον ενεργειακό και μεταλλευτικό τομέα.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον απέρριψε την πρόταση, διακόπτοντας κάθε διπλωματική επαφή με τη Βενεζουέλα, την περασμένη εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά έβαλε τέλος, τουλάχιστον προσωρινά, στις παρασκηνιακές συνομιλίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ρίτσαρντ Γκρένελ εκπροσώπησε τις ΗΠΑ, συνομιλώντας με ανώτερους αξιωματούχους της Βενεζουέλας. Οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν σε οικονομικές παραχωρήσεις, χωρίς όμως να υπάρξει συναίνεση για το πολιτικό μέλλον του Μαδούρο.

Παράλληλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, η οποία κέρδισε νωρίτερα σήμερα το Νόμπελ Ειιρήνης, παρουσίασε στην Ουάσινγκτον ένα δικό της σχέδιο, το οποίο προέβλεπε επενδύσεις ύψους 1,7 τρισ. δολαρίων σε 15 χρόνια, εφόσον η χώρα περάσει σε δημοκρατική μετάβαση.

Όπως δήλωσε η οικονομική της σύμβουλος, Σάρι Λέβι, «αυτό που προσφέρει ο Μαδούρο δεν είναι σταθερότητα, αλλά έλεγχος που διατηρείται μέσω του φόβου».

Οι New York Times έγραψαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναμένει τις εξελίξεις, αρνούμενος να δώσει άδεια για την επίτευξη κάποιας συμφωνίας.