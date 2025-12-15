«Η Ν.Δ. έχει συμπαγή Κοινοβουλευτική Ομάδα και θα οδηγηθεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση συντεταγμένα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα διεκδικήσει μία τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί αυτή είναι και η απάντηση στα προβλήματα που έχει ο τόπος. Αλίμονο εάν μπορεί να είναι εναλλακτική για την πατρίδα μας η κατακερματισμένη αντιπολίτευση, η οποία επιδίδεται σε μία πλειοδοσία κορόνων, σε μία πλειοδοσία λαϊκισμού και υποσχέσεων. Υπευθυνότητα χρειάζεται ο τόπος και πολιτική σταθερότητα». Αυτά ανέφερε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος στα PARAPOLITIKA 90,1 FM.

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Θεσσαλός πολιτικός υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός, για να μην υπάρχει η ταλαιπωρία των ίδιων των αγροτών που είναι στους δρόμους, των πολιτών που ταλαιπωρούνται λόγω των μετακινήσεων, των επιπτώσεων συνολικά στην εθνική οικονομία από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, έσπευσε και είπε από την πρώτη στιγμή ότι η πόρτα του γραφείου του είναι ανοιχτή. Και η πρόταση ισχύει, είναι ανοιχτή και πάλι. Είχε ζητήσει η συνάντηση να γίνει τη Δευτέρα. Οι εκπρόσωποι των αγροτών που συμμετείχαν στη Νίκαια απάντησαν αρνητικά, έστειλαν τα αιτήματά τους. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή αυτή η συνάντηση να γίνει ένας διάλογος, να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας στην παρούσα συγκυρία. Τι μπορεί να γίνει, αρκετά από αυτά τα ζητήματα νομίζω μπορούμε να τα συζητήσουμε και ήδη έχει δώσει δείγματα γραφής η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση της μείωσης του κόστους παραγωγής. Να ξαναδούμε τι πρέπει να γίνει για να είναι δικαιότερη κατανομή στο αγροτικό πετρέλαιο. Τι μπορούμε επιπλέον να κάνουμε για το αγροτικό ρεύμα. Τι μπορούμε να κάνουμε για τα έργα υποδομών που χρειάζονται στην ελληνική περιφέρεια;».

Το οικονομικό επιτελείο μελετά τα αγροτικά αιτήματα

Ο κύριος Χαρακόπουλος για τα αιτήματα των αγροτών σημείωσε ότι «τα μελετά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Το να ζητούμε διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων ακούγεται εύηχα. Ποιος θα ήταν αντίθετος, αλλά προφανώς μιλούμε για κάποια δισεκατομμύρια ευρώ! Όταν μιλούμε, επίσης, για εγγυημένες τιμές αγροτικών προϊόντων, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Ελλάδα είναι χώρα μέλος της Ε.Ε. Μου θυμίζει λίγο το ‘‘τιμές Αθηνών και όχι Βρυξελλών” που φώναζε ο Ανδρέας Παπανδρέου την πρώτη χρονιά που η χώρα μπήκε στην τότε Ε.Ο.Κ. με εργώδη προσπάθεια του Κωνσταντίνου Καραμανλή». Εν συνεχεία πρόσθεσε ότι «είμαστε μία χώρα που συμμετέχει στην Ε.Ε. με συγκεκριμένες δημοσιονομικές δυνατότητες, με ενωσιακό δίκαιο που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα περιθώρια κινήσεων που έχουμε. Δεν νομίζω να θέλει κανείς να ξανακατρακυλήσει η χώρα στην περίοδο της δημοσιονομικής ανυποληψίας που οδήγησε στα μνημόνια και στη χρεοκοπία. Αμάν κάναμε να ξεφύγουμε απ’ αυτόν το φαύλο κύκλο και επιστέγασμα αυτής της ηρωικής προσπάθειας του ελληνικού λαού είναι η εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, του Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup. Λοιπόν, αυτά που πετύχαμε με θυσίες, οφείλουμε να τα διαφυλάξουμε και βεβαίως το κοινωνικό μέρισμα αυτού του πλεονάσματος στην οικονομία επιστρέφει στους πολίτες, στους ευάλωτους, στη μεσαία τάξη που μάτωσε στα χρόνια των μνημονίων και μεταξύ αυτών και στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους» κατέληξε.