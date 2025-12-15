Αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος που, σύμφωνα με τις αρχές, παρουσιαζόταν ως ενεχυροδανειστήριο στην Ομόνοια, ενώ στην πραγματικότητα διατηρούσε στενές επαφές με ομάδες διαρρηκτών και φέρεται να προχωρούσε ακόμη και στην τήξη των κλεμμένων αντικειμένων.

Οπτικό υλικό που αποκάλυψε το ΕΡΤnews αποτυπώνει τη δράση δύο 35χρονων διαρρηκτών αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης από το Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είχαν απευθείας συνεργασία με το συγκεκριμένο κατάστημα, με τον ιδιοκτήτη του να αντιμετωπίζει κατηγορίες για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, καθώς φέρεται να παραλάμβανε αντικείμενα προερχόμενα από διαρρήξεις.

Κατά την έφοδο των αστυνομικών σε ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της πλατείας Ομονοίας, εντοπίστηκαν ευρήματα που ενισχύουν τη δικογραφία. Η έρευνα έδειξε ότι στο πίσω μέρος του καταστήματος λειτουργούσαν τρεις αυτοσχέδιες μονάδες τήξης, μέσω των οποίων τα χρυσά αντικείμενα αλλοιώνονταν μέσα σε λίγες ώρες από την παραλαβή τους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οκτώ άτομα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του καταστήματος οδηγήθηκαν στις αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη αποτύπωση του τρόπου δράσης του κυκλώματος.

Από τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από τους δύο διαρρήκτες και βρέθηκαν στο ενεχυροδανειστήριο, μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένα κλοπιμαία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τη διαδικασία ταυτοποίησης και επιστροφής τους στους νόμιμους κατόχους:

• Μια Χρυσή λίρα Αγγλίας (κωνσταντινάτο)

• Ένα vintage σετ λαιμού που αποτελείται από σκουλαρίκια και δαχτυλίδι με ρουμπίνι και ζιργκον)

• Ένα λευκόχρυσο μονόπετρο δαχτυλίδι με διαμάντι

• Ένα κολιέ ροζ χρυσό με μαργαριτάρι

• Ένα βραχιόλι ροζ χρυσό

• Ένα χρυσό δαχτυλίδι μισοβερο ροζ χρυσό

• Ένα ρολόι ροζ χρυσό με λευκό καντράν