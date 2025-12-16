Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, απηύθυνε χθες έκκληση στον εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος έχει ανακοινώσει σχέδια για μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, να «σεβαστεί τους Βενεζουελανούς». Παράλληλα, ο Μαδούρο συνέκρινε το πολιτικό πρόγραμμα του ακροδεξιού ηγέτη με αυτό του Ναζί Αδόλφου Χίτλερ.

«Μπορεί να είσαστε οπαδός του Χίτλερ και να ανδρωθήκατε με τις αξίες του Χίτλερ, μπορεί να είσαστε πεισμένος και δηλωμένος οπαδός του Πινοτσέτ, αλλά προσέξτε, μην αγγίξετε ούτε τρίχα Βενεζουελανού. Τους Βενεζουελανούς να τους σέβεστε!», είπε ο κ. Μαδούρο, απευθυνόμενος στον κ. Καστ σε δεύτερο πρόσωπο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ υποσχέθηκε να απελάσει μαζικά τους περίπου 340.000 μετανάστες χωρίς άδειες νόμιμης παραμονής, στην πλειονότητά τους υπηκόους Βενεζουέλας, και να πατάξει την εγκληματικότητα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής — που συγκαταλέγεται πάντως στις πιο ασφαλείς της περιοχής.