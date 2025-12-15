Τρόμαξαν οι γονείς στην Κοινότητα Βαρδατών Λαμίας, όταν άκουσαν την είδηση ότι ένα σχολικό λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και έπεσε σε χαντάκι.

Του ανταποκριτή μας από το LamiaReport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Όπως φαίνεται μέχρι τώρα από τις συνθήκες υπό τις οποίες ανετράπη το σχολικό, συνθήκες που διερευνώνται από την τροχαία Λαμίας, το βανάκι βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε χαντάκι πλάι στο οδόστρωμα.

Καλά είναι τα νέα για την υγεία των τεσσάρων παιδιών που επέβαιναν στο βανάκι με τη συνοδό τους και τον οδηγό. Σώθηκαν από τα χειρότερα καθώς φορούσαν όλοι ζώνες ασφαλείας. Όπως λέει το ρεπορτάζ, βγήκαν από τα παράθυρα του οχήματος χωρίς ούτε μια γρατζουνιά. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στα σπίτια τους με άλλο όχημα, ενώ η τροχαία Λαμίας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.