Ένα ιδιωτικό τζετ που πετούσε από το Ακαπούλκο προς το Τολούκα συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας στην πόλη Τολούκα, πρωτεύουσα της Πολιτείας του Μεξικού, μόλις λίγα μέτρα πριν από τον διάδρομο προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Adolfo López Mateos.

Το αεροσκάφος, με αριθμό καταχώρησης XA-PRO, κατέπεσε στην περιοχή Σαν Πέδρο Τοτολτέπεκ και συγκρούστηκε με αποθήκη στη διασταύρωση των οδών Κάμπο και Σαν Πέδρο, λίγα μόλις τετράγωνα από τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Πολιτείας του Μεξικού.

Η σύγκρουση προκάλεσε έκρηξη και εκτεταμένη φωτιά. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι στο τζετ επέβαιναν δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων ο πιλότος, ο συγκυβερνήτης και οκτώ επιβάτες. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί έξι σοροί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τζετ απογειώθηκε από το Ακαπούλκο με προγραμματισμένη άφιξη στο Τολούκα στις 12:29 μ.μ. Περίπου την ίδια ώρα, το σύστημα έκτακτης ανάγκης C5 της Πολιτείας του Μεξικού δέχθηκε τις πρώτες αναφορές για το δυστύχημα.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τα αίτια του ατυχήματος, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης συνεχίζονται στο σημείο της συντριβής.