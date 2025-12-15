Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Σύμβουλος Ακίλα Σάλεχ, τόνισε ότι η νομοθετική εξουσία δεν θα επιτρέψει την επιβολή οποιασδήποτε θαλάσσιας συμφωνίας στη Λιβύη εκτός των εγκεκριμένων συνταγματικών διαδικασιών. Επιβεβαίωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι το μόνο όργανο που έχει νομική αρμοδιότητα να επικυρώνει διεθνείς συνθήκες και ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν υποβληθεί σε αυτήν για έγκριση θεωρείται νομικά άκυρη.

Σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA), ο Σάλεχ δήλωσε ότι η θαλάσσια συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση του Φάγεζ αλ-Σάρατζ με την Τουρκία στερείται νομικής νομιμότητας, καθώς η εν λόγω κυβέρνηση δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δεν είχε συνταγματική αρμοδιότητα να συνάψει σημαντικές διεθνείς συμφωνίες.

Επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία δεν υποβλήθηκε ποτέ στο κοινοβούλιο για έγκριση. Ο Σάλεχ τόνισε ότι οποιαδήποτε ενέργεια βασισμένη σε παράνομη βάση παραμένει άκυρη, ανεξαρτήτως του χρόνου που περνάει, και σημείωσε ότι η διεθνής κοινότητα είναι ενήμερη για αυτό το γεγονός.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι διεθνείς θέσεις απέναντι στη συμφωνία έχουν διαφέρει. Ορισμένες χώρες αναγνώρισαν την παράνομη φύση της, ενώ άλλες τη θεώρησαν ως πραγματικότητα de facto για πολιτικούς λόγους. Υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στην κυβέρνηση δεν επηρεάζουν τη σταθερότητα της συνταγματικής νομιμότητας.

Παράλληλα, η τοποθέτησή του προκύπτει όχι μόνο από την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα και τη συνάντηση με τον Γ. Γεραπετρίτη, αλλά και σε συνέχεια της επίσκεψης του Χάφταρ στο Κάιρο, όπου συζήτησε τα θέματα οριοθετήσεων με τον πρόεδρο Αλ Σίσι.

Σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα εξέφρασε πρόσφατα επιθυμία για έναρξη διαλόγου. Η θέση της Αιγύπτου ήταν σαφής από την αρχή, απορρίπτοντας τη συμφωνία λόγω των κινδύνων που θέτει για τη σταθερότητα της περιοχής. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία έχει εκφράσει ετοιμότητα για συνολικές διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη.

Ο Σύμβουλος Σάλεχ εξήγησε ότι η Λιβύη δεν αντιτίθεται σε συμφωνίες με οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία πρέπει να γίνει μέσω μιας νόμιμης, εγκεκριμένης κυβέρνησης και να βασίζεται σε τεχνικές μελέτες που έχουν συνταχθεί από ειδικούς. Στη συνέχεια, η συμφωνία θα υποβληθεί στη Βουλή για έγκριση, αφού διασφαλιστεί η προστασία των θαλάσσιων συνόρων της Λιβύης.

Σχετικά με τη θέση της Ελλάδας, διευκρίνισε ότι η Αθήνα στηρίζεται σε νησιά κοντά στην λιβυκή ακτή, κυρίως στην Κρήτη, για να καθορίσει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της, κάτι που προσδίδει στην Ελλάδα αδικαιολόγητη θαλάσσια επέκταση εις βάρος των δικαιωμάτων της Λιβύης. Τόνισε ότι το διεθνές δίκαιο δεν στηρίζει τέτοιους ισχυρισμούς. Ο Σάλεχ αποκάλυψε επίσης ότι έχουν ανατεθεί σε ειδικές τεχνικές επιτροπές οι μελέτες για την εκπόνηση ολοκληρωμένης έκθεσης σχετικά με τις τεχνικές και γεωπολιτικές πτυχές της θαλάσσιας οριοθέτησης.

Επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερώσει την ελληνική πλευρά και άλλους εμπλεκόμενους ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω νόμιμης κυβέρνησης, εγκεκριμένης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και η τελική της μορφή πρέπει να υποβληθεί στο κοινοβούλιο για επικύρωση μέσω της σωστής συνταγματικής διαδικασίας.

Αξιολογώντας τις συνέπειες της συμφωνίας, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι προκάλεσε εσωτερική σύγχυση και περιφερειακή κρίση, τραβώντας τη Λιβύη σε περιφερειακές συγκρούσεις χωρίς ενιαία εθνική στρατηγική. Επιβεβαίωσε ότι γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις αυτού του λάθους και να μετατραπεί σε ευκαιρία που θα προστατεύει τα λιβυκά συμφέροντα.

Ο Σύμβουλος Σάλεχ τόνισε ότι η Λιβύη είναι ανεξάρτητο κράτος και δεν υποτάσσεται σε κανέναν περιφερειακό άξονα. Η Λιβύη δεν θα γίνει εργαλείο στις συγκρούσεις άλλων. Εξήγησε ότι οι σχέσεις της με την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Τουρκία βασίζονται σε ισορροπημένο διάλογο και στην προστασία των εθνικών συμφερόντων, χωρίς πλήρη ταύτιση με καμία πλευρά.

Υπογράμμισε ότι η λιβυκή κυριαρχία, και ιδιαίτερα τα θαλάσσια σύνορα, αποτελούν κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Διευκρίνισε ότι οι συζητήσεις μπορούν να αφορούν μόνο τεχνικές ή διαδικαστικές πτυχές, χωρίς παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους.

Δήλωσε ότι οποιοσδήποτε μελλοντικός διάλογος θα βασιστεί σε τρεις κύριους άξονες: έναν τεχνικό για την οριοθέτηση συνόρων, έναν νομικό για τη μελέτη διεθνών προτύπων και έναν πολιτικό για τη διασφάλιση ισορροπίας συμφερόντων. Πιστεύει ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία.

Σχετικά με τη συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας για το θέμα, ο Πρόεδρος απέδωσε την αντιπαράθεση σε έλλειψη ενημέρωσης και διαβεβαίωσε για πλήρη διαφάνεια. Οποιαδήποτε συμφωνία θα παρουσιαστεί στη Βουλή για δημόσια συζήτηση, χωρίς μυστικά ή παρασκηνιακά deals.

Ο Σάλεχ απηύθυνε μήνυμα στον λιβυκό λαό, διαβεβαιώνοντας ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα εγκρίνει μόνο ό,τι προστατεύει τη χώρα και τα δικαιώματά της. Τόνισε ότι η Λιβύη έχει πραγματική ευκαιρία να ανασυγκροτήσει τη θαλάσσια πολιτική της και ότι το κοινοβούλιο θα αποτελέσει τον νομοθετικό εγγυητή των δικαιωμάτων του λιβυκού λαού.