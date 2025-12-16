Χρηματικά έπαθλα που φτάνουν τις 100.000 ευρώ για καθέναν από 12 υπερτυχερούς φέρνει η μεγάλη φορολοταρία, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Η ετήσια κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με λαχνούς που προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές πληρωμές των φορολογουμένων κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ στην ίδια διαδικασία θα κληρωθούν και λαχνοί των 1.000 ευρώ, οι οποίοι προέρχονται από αδιάθετα ποσά προηγούμενων κληρώσεων.

Εκτός της κλήρωσης

Από τη φορολοταρία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Οι λαχνοί

Το ανώτατο όριο συναλλαγών για την ετήσια κλήρωση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής αντιστοιχεί ένας λαχνός.

Ωστόσο, ο αριθμός των λαχνών αυξάνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

Όταν το ποσό που δαπανάται με ηλεκτρονικά μέσα μέσα στον μήνα υπερβαίνει το 30%, το 50% ή το 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Όσοι έχουν ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, μικρότερο των 1.000 ευρώ, καθώς και οι μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς την πρόσθετη προσαύξηση ανάλογα με το ποσοστό του μηνιαίου εισοδήματος που καταναλώνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι λαχνοί προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Οι φορολογούμενοι με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς καμία προσαύξηση.

Ως μηνιαίο εισόδημα νοείται το 1/12 του ετήσιου, ατομικού, πραγματικού καθαρού εισοδήματος, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου, της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.

Ποιοι συμμετέχουν στη φορολοταρία

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, για το οποίο έχει λήξει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής.

Πώς καταβάλλονται τα έπαθλα

Τα κέρδη από τη φορολοταρία πιστώνονται στο ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στο myAADE της ΑΑΔΕ. Οι πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ έχουν προθεσμία τριών μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης για να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.