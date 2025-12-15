Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών έκρινε ως ανεπαρκή και απογοητευτική την παρέμβαση της επιβολής τέλους τριών ευρώ στα δέματα που έρχονται από ασιατικές πλατφόρμες. Το τέλος των 3 ευρώ αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.

Στην ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προσθέτει επίσης ότι: «Ένα ελάχιστο τέλος τριών ευρώ, σε καμία περίπτωση δεν αποκαθιστά τους όρους θεμιτού ανταγωνισμού με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις. Το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Χωρίς αυτήν, η ανεξέλεγκτη εισβολή προϊόντων από τρίτες χώρες θα συνεχίσει να υπονομεύει την εγχώρια αγορά, οδηγώντας στο κλείσιμο άνω του 50% των ελληνικών επιχειρήσεων. Χρειάζονται ουσιαστικοί δασμοί, σαφείς τεχνικές διασφαλίσεις και πραγματικοί έλεγχοι. Όχι ημίμετρα».

«Η αγορά δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση. Η άμεση επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ, δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος» τονίζει με την ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.