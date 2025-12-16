Με την αντίστροφη φορά του ρολογιού και με βάση την κοινοβουλευτική τους δύναμη αναμένεται να κονταροχτυπηθούν σήμερα στη Βουλή οι πολιτικοί αρχηγοί, ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού, με τον πρωθυπουργό να κλείνει το απόγευμα την πενθήμερη συζήτηση και να ακολουθεί ονομαστική ψηφοφορία.

Με το δεδομένο ότι η κορυφαία αυτή κοινοβουλευτική διαδικασία γίνεται εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων αλλά και της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι τόνοι αναμένεται να ανέβουν κατακόρυφα, παρότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης χθες έθεσε ανοιχτά το πλαίσιο του διαλόγου με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, προαναγγέλλοντας δέσμη παρεμβάσεων για τα βασικότερα αιτήματα αγροτών – κτηνοτρόφων, όπως το κόστος παραγωγής, το αγροτικό πετρέλαιο και ρεύμα, τον ΕΛΓΑ και την ενίσχυση της κτηνοτροφίας και συγκεκριμένων καλλιεργειών που θα προκύψει από τα αδιάθετα ποσά της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νewsbeast πρόκειται για έξτρα παρεμβάσεις που θα ξεπεράσουν το μισό εκατομμύριο, με την κυβέρνηση να επιμένει στο διάλογο θέτοντας αυτή τη βάση, συνυπολογίζοντας τις αντοχές της οικονομίας και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Όπως προανήγγειλε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το κρίσιμο θέμα του νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, θα τεθεί κομματική πειθαρχία και αυτό παρότι η μη μεταφορά αποτελεί αίτημα των αγροτών αλλά και της αντιπολίτευσης.

Ο κυβερνητικός αντίλογος στηρίζεται στο γεγονός ότι – όπως τονίζουν – αποτελεί τη μοναδική εγγύηση για διασταυρωτικούς ελέγχους, διαφάνεια και αποτροπή φαινομένων καταστρατήγησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast ο πρωθυπουργός στην ομιλία του αναμένεται να υπογραμμίσει ότι θεωρεί τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με το πέρασμα στην ΑΑΔΕ ως το πρώτο βήμα για να δούμε σοβαρά τη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα. Αναφορά θα κάνει στο αγροτικό ζήτημα, αφήνοντας ωστόσο το κομμάτι των διαπραγματεύσεων στο αρμόδιο υπουργείο. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι υπάρχουν αιτήματα, όπως οι εγγυημένες τιμές, που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν βάσει ευρωπαϊκών κανόνων, εξηγώντας ότι για αυτό δίνονται άλλωστε οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Το περίγραμμα της ομιλίας Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τον νέο προϋπολογισμό ως έναν οδικό χάρτη ο οποίος συνδέει το 2025 με το 2027, στην προοπτική του 2030. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να παρουσιάσει μήνα-μήνα τα μέτρα που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026 και τα οποία στηρίζονται στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, στους νέους και στις οικογένειες. Ειδική αναφορά θα κάνει στη στέγαση, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων, αλλά και ως βασικό έξοδο των νοικοκυριών.

Μάλιστα, τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί από την κυβέρνησή μέχρι σήμερα, όπως το πρόγραμμα [ «Σπίτι μου 1-2«, το επίδομα ενοικίου, θα τα πλαισιώσει με νέες πρωτοβουλίες. Στο κάδρο αναμένεται να βάλει την αντιπολίτευση, στηλιτεύοντας τη στάση της και τονίζοντας ότι αδυνατεί να παίξει το ρόλο της, περιοριζόμενη σε καταστροφολογία και χωρίς καμία θετική πρόταση. Κάνοντας την αντίστιξη με την κυβέρνηση και το έργο της, θα επιμείνει ότι το πρόγραμμα που υλοποιείται αποτελεί τη μόνη εγγύηση για το μέλλον που θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας στα επόμενα χρόνια.