Η σύσκεψη των αγροτών στο κεντρικό μπλόκο της Νίκαιας ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/12) και, σύμφωνα με εκπρόσωπο του μπλόκου, η τελική απόφαση για το αν θα αποδεχθούν το κάλεσμα σε διάλογο αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι την Τρίτη.

Η στάση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένει επιφυλακτική. Όπως δήλωσε νωρίτερα στη Λάρισα ο Θέμης Λέκκας, αγρότης από τη Θεσσαλία, οι ανακοινώσεις του κ. Τσιάρα περιέχουν «γενικολογίες».

Οι παραγωγοί αξιολογούν τις εξαγγελίες του Υπουργού, βρίσκονται σε επικοινωνία με τους συναδέλφους τους σε όλη την Ελλάδα και ζητούν «ουσιαστικές αποφάσεις», τονίζοντας ότι το κάλεσμα σε διάλογο δεν συνοδεύεται από «έμπρακτα μέτρα». Ο κ. Λέκκας αναγνώρισε την «καλή διάθεση» του Μεγάρου Μαξίμου για το γεγονός ότι «μπήκε στον κόπο να διαβάσει τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου», όμως επανέλαβε την απαίτηση για «συγκεκριμένες απαντήσεις».

Η νέα πρόσκληση για διάλογο από την πλευρά της κυβέρνησης συνοδεύτηκε από ένα μήνυμα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ο οποίος παρουσίασε τους άξονες άμεσων παρεμβάσεων. Στόχος είναι, όπως τόνισε ο Υπουργός, η μείωση του κόστους παραγωγής και η ενίσχυση της ρευστότητας των παραγωγών.

Οι παρεμβάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι αφορούν:

Ενέργεια: Διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα. Καύσιμα: Εξέταση του ζητήματος του αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην αντλία. ΕΛΓΑ: Άμεσες αλλαγές στον κανονισμό ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας. Ενισχύσεις: Νέα ενίσχυση για τους κλάδους που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Σχετικά με την τελευταία δέσμευση, τα ποσά που θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση προέρχονται από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης, διαδικασία που κατέστη δυνατή χάρη στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους στοχευμένους διασταυρωτικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ.