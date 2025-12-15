Με αιχμή τα μεγάλα έργα υποδομής και τον σχεδιασμό για το 2026, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως ανέφερε, το συνολικό πακέτο χρηματοδότησης για έργα του υπουργείου ξεπερνά τα 2,36 δισ. ευρώ, με το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να φτάνει τα 950 εκατ. ευρώ, το συγχρηματοδοτούμενο τα 760 εκατ. ευρώ και το Ταμείο Ανάκαμψης να συνεισφέρει πάνω από 650 εκατ. ευρώ.

Αγρότες και κόστος παραγωγής

Ο κ. Δήμας στάθηκε και στα αιτήματα των αγροτών, τονίζοντας ότι αρκετά από αυτά έχουν πραγματική βάση. Αναφέρθηκε στη μείωση του κόστους ενέργειας, στο αγροτικό ρεύμα, στα καύσιμα και στον εκσυγχρονισμό του κανονισμού του ΕΛΓΑ, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι απαντήσεις δεν μπορούν να δοθούν εκτός θεσμικού πλαισίου.

«Κάποια από τα ζητήματα που θέτουν οι αγρότες στο δημόσιο διάλογο είναι εύλογα (…) Οι λύσεις όμως βρίσκονται μέσα από το διάλογο. Άρα είναι απολύτως απαραίτητο να προσέλθουν στο διάλογο, ειδικότερα όταν έχουνε πρόσκληση από τον πρωθυπουργό», είπε χαρακτηριστικά.

Αυτοκινητόδρομοι, ΒΟΑΚ και οδική ασφάλεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έργα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2025, με έμφαση στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα–Πύργος, ο οποίος πλέον συνδέει με ασφάλεια την Αθήνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο. Όπως σημείωσε, τα μέτρα αυξημένης οδικής ασφάλειας που εφαρμόστηκαν στο παλιό οδικό δίκτυο είχαν ως αποτέλεσμα μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κατά πάνω από 80% και μηδενισμό των μετωπικών συγκρούσεων.

Το ίδιο μοντέλο εφαρμόζεται και στον ΒΟΑΚ, όπου ήδη λειτουργούν αυξημένα μέτρα ασφάλειας σε τμήματα Χανιά–Κολυμβάρι και Ηράκλειο–Λινοπεράματα, ενώ μέσα στο 2026 θα επεκταθούν σε πέντε ακόμη σημεία με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε την επέκταση του ΒΟΑΚ προς τα δυτικά, με την ενεργοποίηση της προαίρεσης για το τμήμα Χανιά–Κίσσαμος, τονίζοντας ότι πρόκειται για την τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, από τον Κίσσαμο έως τη Σητεία.

Μετρό Θεσσαλονίκης, Ε65 και Εγνατία Οδός

Αναφερόμενος στο μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Δήμας τόνισε ότι η επιβατική κίνηση τον πρώτο χρόνο λειτουργίας είναι ιδιαίτερα υψηλή, με μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο κατά 15%, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΕΤΑ. «Το επόμενο βήμα είναι η επέκταση προς την Καλαμαριά (…) προσθέτοντας πέντε επιπλέον σταθμούς», ανέφερε.

Για τον Ε65, σημείωσε ότι ο δρόμος αίρει την απομόνωση περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και ανακοίνωσε ότι «το βόρειο τμήμα, τα 45 χλμ. του Ε65 (…) το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα δοθούν στην κυκλοφορία».

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για την ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, με εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σήραγγες, γέφυρες και οδόστρωμα, καθώς και τη δημιουργία νέων σταθμών εξυπηρέτησης και χώρων αναψυχής.

Μεταφορές και αεροναυτιλία

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει αντικατασταθεί σχεδόν το 2/3 του στόλου αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με νέα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα, πλήρως προσβάσιμα.

Απαντώντας σε αιχμές της αντιπολίτευσης για την ασφάλεια των αερομεταφορών, τόνισε ότι υπάρχει πλέον συγκεκριμένο σχέδιο αναβάθμισης όλων των συστημάτων αεροναυτιλίας, με 360 σημεία δράσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας πως «οι ίδιοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν εγείρουνε θέματα».