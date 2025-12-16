Νέα ανατριχιαστικά στοιχεία έχουν έρθει στο φως μετά τη φρικτή δολοφονία της Ρεμπέκα Παρκ και του μωρού της. Η Ρεμπέκα, που βρισκόταν μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού της, εθεάθη τελευταία φορά στις 3 Νοεμβρίου. Το πτώμα της εντοπίστηκε σε δάσος στις 25 Νοεμβρίου, χωρίς όμως να υπάρχει κανένα ίχνος του μωρού της, ενώ η νεκροψία έδειξε ότι δεν ήταν πλέον έγκυος.

Η Κόρτνεϊ Μπαρθολομέου, 40 ετών, η βιολογική μητέρα του θύματος, και ο Μπράντλεϊ Μπαρθολομέου, 47 ετών, πατριός της, αντιμετωπίζουν πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων δολοφονία, βασανιστήρια, παράνομη φυλάκιση και απομάκρυνση πτώματος.

Μετά την εξαφάνιση της Ρεμπέκα, λίγες μέρες πριν γεννήσει, ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα. Το σώμα της βρέθηκε στο κοντινό Εθνικό Δάσος Μάνιστι, κοντά στις ακτές της λίμνης Μίσιγκαν.

Οι αρχές αναφέρουν ότι στις 3 Νοεμβρίου οι Μπαρθολομέου προσέλκυσαν τη Ρεμπέκα, που βρισκόταν στην 38η εβδομάδα κύησης, στο σπίτι τους στο Μπουν. Την επόμενη μέρα, 4 Νοεμβρίου, δηλώθηκε η εξαφάνισή της, καθώς είχε εθεαθεί τελευταία φορά να μπαίνει σε όχημα στο σπίτι της μητέρας της.

Το ζευγάρι συνελήφθη και κατηγορήθηκε για δολοφονία στις 1 Δεκεμβρίου. Κατά την εμφάνισή τους στο δικαστήριο την επόμενη μέρα, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η Κόρτνεϊ έκοψε το αγέννητο παιδί από τη μήτρα της κόρης της. «Αυτό είναι, ειλικρινά, προσωποποίηση του κακού», δήλωσε η Εισαγγελέας της κομητείας Wexford, Τζοχάνα Κάρεϊ, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «προμελετημένα βασανιστήρια και δολοφονία», προσθέτοντας ότι το ζευγάρι «δημιούργησε ένα σχέδιο» και «πραγματοποίησε έρευνα».

Κατά την ακρόαση της Κόρτνεϊ και του Μπράντλεϊ στις 2 Δεκεμβρίου, οι εισαγγελείς παρουσίασαν φρικιαστικές λεπτομέρειες για τον θάνατο της Ρεμπέκα, περιλαμβανομένης της δυσάρεστης μοίρας του αγέννητου παιδιού της. Ισχυρίστηκαν ότι η Ρεμπέκα ήταν ακόμα ζωντανή όταν η Κόρτνεϊ έκοψε το μωρό από τη μήτρα της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mirror.

«Ο κ. Μπαρθολομέου μετέφερε τη Ρεμπέκα στο σπίτι τους, [αυτός και η Κόρτνεϊ] την ανάγκασαν να μπει σε άλλο όχημα και την πήγαν στο δάσος, όπου την μαχαίρωσαν, την ανάγκασαν να ξαπλώσει στο έδαφος ενώ έκοψαν το μωρό της και τελικά προκάλεσαν το θάνατό της και του μωρού», είπε η Κάρεϊ στο δικαστήριο. «Στη συνέχεια άφησαν τη Ρεμπέκα στο δάσος».

Μετά από εβδομάδες άρνησης για οποιαδήποτε συμμετοχή στη δολοφονία, η Κόρτνεϊ φέρεται να άλλαξε την εκδοχή της όταν οι ανακριτές την ενημέρωσαν ότι τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο την τοποθετούσαν στο σημείο όπου βρέθηκε το σώμα της Ρεμπέκα τη νύχτα της δολοφονίας. Κατά τη δεύτερη κατάθεσή της, φέρεται να ομολόγησε ότι έκοψε το αγέννητο παιδί από τη μήτρα της κόρης της. Ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε σκαλπέλο και ισχυρίστηκε πως η πρόθεσή της ήταν να σώσει το παιδί και να το δώσει στον αρραβωνιαστικό της Ρεμπέκα, Ρίτσαρντ Λι Φάλορ.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Κόρτνεϊ ισχυρίστηκε ότι ο Μπράντλεϊ σκότωσε τη Ρεμπέκα, υποστηρίζοντας ότι την είχε αναγκάσει να μπει στο αυτοκίνητο και την μαχαίρωσε πολλές φορές πριν αυτή αρχίσει να κόβει το αγέννητο παιδί. Η Κόρτνεϊ είπε στην αστυνομία ότι το μωρό δεν ανέπνεε μετά την απομάκρυνσή του από τη μήτρα.

«Όταν έκοψε το μωρό, η Κόρτνεϊ είπε ότι η Ρεμπέκα ήταν ακόμα συνειδητή και ο Μπράντλεϊ κρατούσε το μαχαίρι στο λαιμό της», αναφέρει το έγγραφο. Το σώμα της Ρεμπέκα φέρεται να πετάχτηκε σε μια πλαγιά και να καλύφθηκε με φύλλα, ενώ το έμβρυο τοποθετήθηκε σε ψυγειάκι, στη συνέχεια σε σακούλα σκουπιδιών και τελικά σε κάδο απορριμμάτων.

Ο Μπράντλεϊ φέρεται να είπε στις αρχές ότι όλη η ενέργεια είχε οργανωθεί από την Κόρτνεϊ, που σύμφωνα με εκείνον είχε κίνητρο την επιθυμία για περισσότερα παιδιά, καθώς εκείνος δεν μπορούσε να υιοθετήσει λόγω του καθεστώτος του ως σεξουαλικός παραβάτης.

Σε μια ακόμα ανατριχιαστική διάσταση της υπόθεσης, τα έγγραφα δείχνουν ότι η Ρεμπέκα, η μητέρα και η αδελφή της φέρονται να είχαν σχέση με τον ίδιο άνδρα. Η Κίμπερλι και η Κόρτνεϊ φέρονται να δήλωσαν στους ανακριτές ότι διατηρούσαν σχέση με τον αρραβωνιαστικό της Ρεμπέκα, Ρίτσαρντ Λι Φάλορ.

Η Κόρτνεϊ Μπαρθολομέου ήταν η βιολογική μητέρα της Ρεμπέκα, αλλά δεν την ανέθρεψε. Αντ’ αυτού, η Ρεμπέκα και τα αδέλφια της υιοθετήθηκαν και μεγάλωσαν από την Στέφανι Παρκ και τον σύζυγό της. «Η [Ρεμπέκα] αξίζει να τη θυμούνται ως το γλυκό κορίτσι που ήταν όταν ήταν μικρότερη», δήλωσε η Στέφανι Παρκ στο 9&10 News.