Η αυθημερόν επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ιεροσόλυμα και στη Ραμάλα την ερχόμενη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σε συνάρτηση με την τριμερή συνάντηση κορυφής που προγραμματίζεται για εκείνη την ημέρα μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι τρεις ηγέτες με τη στάση τους αναμένεται να καταδείξουν στην Τουρκία πως η συμμαχία τους είναι πολυεπίπεδη και αγαστή, ιδίως κατά την τρέχουσα ευαίσθητη χρονική συγκυρία. Όπως τονίζουν διπλωματικές πηγές, η Άγκυρα, που συνεχίζει να προβάλλει αξιώσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επαναλαμβάνοντας αναθεωρητικές θέσεις και ζητώντας «δίκαιη μοιρασιά», θα λάβει το μήνυμα ότι η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ κινείται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και περιορίζει τα περιθώρια της τουρκικής παρέμβασης. Σημειωτέον ότι στο πλευρό του πρωθυπουργού θα βρίσκεται και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών των τριών ηγετών θα βρεθεί και η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τα επόμενα χρόνια θα είναι κρίσιμα στην πολύπαθη περιοχή για την επαναφορά της σταθερότητας και της ασφάλειας. Η Αθήνα θεωρείται πλέον στρατηγικός συνομιλητής και για το Ισραήλ αλλά και για τα αραβικά κράτη, κάτι που ενισχύει τη φωνή της χώρας μας σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα της περιοχής.

Η χώρα μας έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Η Ελλάδα, άλλωστε, έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Η αποστολή αυτής της δύναμης θα είναι να παρακολουθεί την τήρηση της εκεχειρίας, να προστατεύει τα σύνορα της Γάζας και να εκπαιδεύει τις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας. Παράλληλα, και η Κύπρος εξετάζει σοβαρά τη συμμετοχή της, όπως έχει δηλώσει ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, με όρους όμως που θα σέβονται τις δυνατότητες της χώρας και τους περιορισμούς που επιβάλλει η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. Η Λευκωσία, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται να συνεισφέρει σε επίπεδο εκπαίδευσης και διοίκησης της δύναμης, ενισχύοντας έτσι το ρόλο της στην περιφερειακή ασφάλεια.

Η τελική σύνθεση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης θα καθοριστεί από το Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, με τις αποφάσεις να ανακοινώνονται στις αρχές του επόμενου έτους. Σημαντική επιρροή στη διαδικασία θα έχουν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και το Κατάρ, ενώ ήδη έχουν απευθυνθεί προσκλήσεις συμμετοχής σε περίπου 70 χώρες, με στόχο τη συγκρότηση δύναμης 10.000 στρατιωτών. Η Τουρκία είναι μεν από τις χώρες που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, όμως το Ισραήλ είναι αντίθετο με τη συμμετοχή της, γεγονός που περιορίζει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες της Άγκυρας να επηρεάσει τις εξελίξεις.

Ταυτόχρονα, η Κύπρος αναβαθμίζει διαρκώς το ρόλο της στην περιοχή. Η πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη Λευκωσία χαρακτηρίστηκε «ιστορική» και σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας φάσης στρατηγικής συνεργασίας. Άλλωστε, μέσα από έργα ενεργειακής υποδομής, όπως ο σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η Λευκωσία αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο και στρατηγικό παίκτη, συνδεδεμένο στενά με την Ελλάδα και το Ισραήλ. Η τριμερής συμμαχία αποκτά με αυτό τον τρόπο διπλή αξία: ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα μειώνει τα περιθώρια της Τουρκίας να επιβάλλει μονομερείς πολιτικές στην περιοχή.