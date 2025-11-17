Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε τη Δευτέρα, με ψηφοφορία το σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία διεθνούς ένοπλης δύναμης και υιοθετήθηκε υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, η οποία προειδοποιούσε για τον κίνδυνο αναζωπύρωσης των συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό».

Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς απορρίπτει την απόφαση του ΣΑ

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς απέρριψε την καταρτισθείσα από τις ΗΠΑ απόφαση την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χθες Δευτέρα κι η οποία ενστερνίζεται το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως παραβιάζει δικαιώματα των Παλαιστινίων και σκοπό έχει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακο, κάτι που απορρίπτουν οι πολίτες και οι παρατάξεις της αντίστασης.

«Η ανάθεση σε διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, της στερεί την ουδετερότητα και τη μετατρέπει σε μέρος στη σύγκρουση, το οποίο δρα υπέρ της κατοχής», τόνισε το κίνημα σε ανακοίνωσή του.