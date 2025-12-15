Πριν από περίπου δύο μήνες, το ελληνικών συμφερόντων αλιευτικό «Ουρανία A» αναχώρησε από τη Νέα Μηχανιώνα με κατεύθυνση τη Λατινική Αμερική, μεταφέροντας πενταμελές πλήρωμα – τέσσερις Έλληνες και έναν Βούλγαρο με ουκρανικό διαβατήριο.

Στο ταξίδι του προς την Καραϊβική, το σκάφος φορτώθηκε εν πλω με κοκαΐνη, πιθανότατα ανοιχτά της Βενεζουέλας, σε ένα δρομολόγιο που θύμιζε το σχέδιο μεγάλων καρτέλ.

Την Κυριακή, ανοιχτά της Γαλλικής Γουιάνας, κομάντος του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν ρεσάλτο στο αλιευτικό, εντοπίζοντας περισσότερους από 3 τόνους κοκαΐνης. Πέντε ναυτικοί συνελήφθησαν – τέσσερις Έλληνες και ένας αλλοδαπός – και το σκάφος ρυμουλκήθηκε σε γαλλικό λιμάνι για την καταμέτρηση του φορτίου.

Ο 61χρονος καπετάνιος του «Ουρανία A», γνωστός ως «Έλληνας Εσκομπάρ», είναι το πρόσωπο που ξεχωρίζει ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Το παρατσούκλι του είχε δοθεί λόγω της εμπλοκής του στο μεγαλύτερο κύκλωμα κοκαΐνης που έδρασε ποτέ στην Ελλάδα, το 2004, όταν το πλοίο «Africa 1» είχε εντοπιστεί να μεταφέρει 5,4 τόνους κοκαΐνης στην Ισπανία. Τότε, η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης υπολογιζόταν σε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «Έλληνας Εσκομπάρ» συνελήφθη ξανά στην Κατερίνη και αναμένεται να κατηγορηθεί ως χρηματοδότης του πλοίου που μετέφερε τον τεράστιο όγκο ναρκωτικών στον Ατλαντικό. Η πληροφορία για το φορτίο προήλθε από την αμερικανική DEA, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές, κυρίως της Γαλλίας.

Το «Ουρανία A» είχε ξεκινήσει το ταξίδι του με σκοπό να μεταφέρει εμπορεύματα και κοκαΐνη από τη Λατινική Αμερική προς την Ελλάδα, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το όνομα του 61χρονου ναρκεμπόρου, ο οποίος εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες συνδέεται με μεγάλες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Ευρώπη.