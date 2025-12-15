Ο Δημήτρης Τσιόδρας χαρακτήρισε την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup ως σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες, αλλά και για την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ποιός θα φανταζόταν την εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών πριν από κάποια χρόνια όταν υπήρχε στο τραπέζι και το σενάριο του Grexit».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα και δικαιώνει τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών κατά τη διάρκεια της πολυετούς οικονομικής κρίσης και, συνεχίζοντας, τόνισε ότι αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την Ευρώπη αφού επαναβεβαιώνει την πολιτική και οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας από μια χώρα στο χείλος του γκρεμού, σε μια χώρα που πετυχαίνει έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη.

«Είναι επιτυχία και για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αφού τα επιτεύγματα αυτά έγιναν από την κυβέρνηση της ΝΔ και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε, καταλήγοντας, ο κ. Τσιόδρας.