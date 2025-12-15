«Η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε το 2019», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την παρουσίαση του απολογισμού από το βήμα της Βουλής για τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη θητεία του.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα ισχυροποιεί τη θέση της διεθνώς, ενδυναμώνει τις συμμαχίες της και διακρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εμφατική αναγνώριση αυτής της προόδου, την εκλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup. «Θυμηθείτε τις στιγμές του 2015-2016. Τότε οι πολίτες έβγαζαν 20άρικα από τις τράπεζες και αγωνιούσαν για το μέλλον τους. Σήμερα ο Έλληνας υπουργός ηγείται του Eurogroup», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση αλλάζουν τα δεδομένα και η Ελλάδα από απλός θεατής εξελίσσεται σε βασικό παίκτη σε κρίσιμες τεχνολογίες, με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως είπε, «η χώρα αλλάζει πίστα. Με τον Ai Factory «Pharos» η Ελλάδα επενδύει στρατηγικά σε υποδομές αιχμής, δίνοντας σε νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τη δυνατότητα να μετατρέπουν την έρευνα σε εφαρμοσμένες λύσεις».