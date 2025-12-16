Η επαγγελματίας ντομινατρίξ, Μαντελέιν Τόμας, δεν είναι μια συνηθισμένη ιδρύτρια τεχνολογικής εταιρείας. Μετά από επαναλαμβανόμενη ταπείνωση λόγω διαρροής προσωπικών της ερωτικών φωτογραφιών από πελάτες, ένιωσε «αρκετά θυμωμένη για να κάνει κάτι γι’ αυτό» και στράφηκε στην τεχνολογία για λύσεις, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του BBC.

«Οι φωτογραφίες ήταν όμορφες, δεν ντρέπομαι για αυτές, ντρέπομαι για τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον μου από κάποιον που δεν γνωρίζω», δήλωσε η Μαντελέιν. Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την ίδρυση της εταιρείας της, Image Angel, που χρησιμοποιεί ένα ειδικό λογισμικό για την παρακολούθηση κακοποιών, έχει κερδίσει αρκετά βραβεία και προτάθηκε ως βέλτιστη πρακτική στην ανεξάρτητη ανασκόπηση πορνογραφίας της Βαρόνης Μπερτίν νωρίτερα φέτος.

Η πορεία της αποτελεί σημαντική απόκλιση από το υπόβαθρό της, που περιλάμβανε συναινετικές σεξουαλικές συνευρέσεις τον χώρο του BDSM (δέσιμο, πειθαρχία, σαδισμό και μαζοχισμό). Τώρα μάχεται εναντίον της εκδικητικής συμπεριφοράς μέσω διαμοιρασμού προσωπικών στιγμών, εν αγνοία του συμμετέχοντα, γνωστή ως revenge porn το οποίο είναι ποινικό αδίκημα. Δεν αφορά αποκλειστικά όσους εργάζονται στη βιομηχανία του σεξ. Σύμφωνα με την Revenge Porn Helpline, το 1,42% του γυναικείου πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου επηρεάζεται ετησίως από revenge porn. Η Μαντελέιν, 37 ετών από το Μονμούθσαϊρ, αναφέρει ότι οι επιζώντες ζουν με ντροπή και στιγματισμό.

«Πολλοί θα πουν: ‘Έβγαλες μια προκλητική φωτογραφία στο διαδίκτυο, τι περίμενες;’. Εγώ περιμένω αξιοπρέπεια, σεβασμό και εμπιστοσύνη. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά θα έπρεπε να είναι διαπραγματεύσιμα», εξηγεί.

Η Μαντελέιν εργάζεται ως ντομινατρίξ για δέκα χρόνια, κυρίως διαδικτυακά, και πάντα θεωρούσε τη δουλειά της ενδυναμωτική. «Είναι η δική μου δύναμη, το σώμα μου, η επιλογή μου», λέει. Η Image Angel μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε διαδικτυακή πλατφόρμα κοινοποίησης εικόνων, όπως εφαρμογές γνωριμιών, κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες. Κάθε εικόνα που προβάλλεται ενσωματώνεται με αόρατο υδατογράφημα μοναδικό για τον χρήστη, το οποίο επιβιώνει ακόμη και από στιγμιότυπα οθόνης, επεξεργασία ή φωτογράφηση με δεύτερη συσκευή.

Εάν η εικόνα κοινοποιηθεί χωρίς συναίνεση, οι πληροφορίες του χρήστη που τη διέδωσε μπορούν να ανακτηθούν από ειδικό, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Μέχρι στιγμής, μια πλατφόρμα έχει υιοθετήσει την τεχνολογία της και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με πολλές άλλες.

Η τεχνολογία αυτή ήδη εφαρμόζεται σε Χόλιγουντ και αθλητικές μεταδόσεις, ωστόσο η Μαντελέιν την προσαρμόζει σε νέο πλαίσιο. Στόχος της είναι επίσης να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους κακοποιούς. Κατά την Κέιτ Γουόρθινγκτον από την Revenge Porn Helpline, η χρήση αυτής της τεχνολογίας αποτελεί μέρος μιας πολυεπίπεδης στρατηγικής κατά της ψηφιακής κακοποίησης, η οποία απαιτεί συνδυασμένες ενέργειες και στήριξη των θυμάτων, χωρίς να τους επιρρίπτεται ευθύνη.

Η Μαντελέιν αξιοποιεί την προσωπική της εμπειρία για να προστατεύσει άλλους, ενώ όπως λέει η Τζες Ντέιβις, τηλεπαρουσιάστρια που υπέστη παρόμοια κακοποίηση ως έφηβη, η ευθύνη πρέπει πάντα να αποδίδεται στους διανομείς των εικόνων και όχι στα θύματα.