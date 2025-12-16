Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης για την οικονομική της πολιτική και για τα σκάνδαλα, αναμένεται να εξαπολύσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στην Πάτρα σήμερα το απόγευμα, ενώ θα απευθύνει κάλεσμα αντίστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Ιθάκη δεν είναι ένα βιβλίο που αφηγείται μόνο τις περιπέτειες του χτες. Δικές μας και της πατρίδας. Είναι και τα μαθήματα για το αύριο, που βγαίνουν από την πράξη του χτες: τις νίκες και τις ήττες μας, τις αυταπάτες και τα λάθη μας, τις αγωνίες και τους αγώνες μας. Στη βασανιστική προσπάθεια να απαλλάξουμε την Ελλάδα από την επιτροπεία, την κατάσταση πολιορκίας, τα μνημόνια».

Θα αναφερθεί στις αντιδράσεις που προκάλεσε η έκδοση του βιβλίου υποστηρίζοντας: «Δεν σηκώθηκε το κύμα πολεμικής, εμπάθειας, συκοφάντησης, για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν. Αλλά και γιατί, κυρίως θα έλεγα, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο. Η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος τους βολεύει».

«Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους», θα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας ενώ θα κάνει μία σύγκριση της δικής του διακυβέρνησης με την τωρινή για τα θέματα διαφθοράς: «Σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας. Αναδείξαμε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης. Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων. Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι. Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς.Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Μεταξύ άλλων θα προτείνει: «Είναι επείγον συνεπώς σήμερα να υπάρξει ένα σοκ εμπιστοσύνης. Μια μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών. Για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Να αλλάξει πορεία η χώρα, Και να οδηγηθεί βήμα-βήμα, με ασφάλεια και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε δρόμους εντιμότητας και δικαιοσύνης. Κι αυτό σημαίνει μια ριζική, σεισμική θα έλεγα, αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, υπέρ των δυνάμεων της προόδου. Σημαίνει δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης…Έτσι ώστε να μπει τέρμα στην ασυλία του μεγάλου πλούτου. Των υπερκερδών και των μερισμάτων. Και να θεσπιστεί μια πατριωτική εισφορά, ένας ειδικός φόρος, που θα επενδύεται στη νέα γενιά».