Οι πολύ καλές συνθήκες με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και στην Κρήτη και οι βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 16/12.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στη δυτική, κεντρική και βόρεια θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα στα κεντρικά και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -9 έως 9-10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -3 έως 12-14, στη Θεσσαλία από -2 έως 13-15 βαθμούς, στην Ήπειρο από -1 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 14-16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15-16, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 15-17 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών έως νοτιοανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15-16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς.