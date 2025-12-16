Σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, με τη συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στον Κρατικό Προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί απόψε στη Βουλή, αλλά και στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις των αγροτών που συνεχίζουν τα μπλόκα τους.

Στην απεργία αναμένεται να λάβουν μέρος η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), η οποία, αν και δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, συμμετέχει σύμφωνα με την απόφαση της ΑΔΕΔΥ. Στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, ενώ παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ. Στον χώρο της δημόσιας υγείας, συμμετέχουν η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ, καλύπτοντας νοσοκομεία, κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ.

Ιδιωτικός τομέας

Στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε πρωτοβάθμια σωματεία, τοπικά εργατικά κέντρα ή ομοσπονδίες και τριτοβάθμια στη ΓΣΕΕ, δεν συμμετέχουν υποχρεωτικά στην απεργία. Η ΓΣΕΕ δεν έχει προκηρύξει κινητοποίηση για σήμερα, ενώ έχει προγραμματίσει Ολομέλεια της Διοίκησης αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 11:00, με θέμα την πρόσφατη συμφωνία της ΓΣΕΕ με εργοδοτικές οργανώσεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Τα τοπικά εργατικά κέντρα και οι ομοσπονδίες-μέλη της ΓΣΕΕ σε ορισμένες περιοχές έχουν προχωρήσει σε απεργιακές αποφάσεις για σήμερα, κυρίως με στάσεις εργασίας, ενώ σε άλλες περιοχές δεν υπάρχουν κινητοποιήσεις. Σε διάφορα μέρη της χώρας θα πραγματοποιηθούν απογευματινά συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί εάν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα συμμετάσχουν στην απεργία. Ωστόσο, πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια λόγω των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί για τις 12:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος και για τις 18:30 στο Σύνταγμα.

Αύριο Τετάρτη, οι εργαζόμενοι στα αστικά λεωφορεία της Αθήνας, που συνδικαλιστικά ανήκουν στο ΕΚΑ-ΓΣΕΕ, θα πραγματοποιήσουν εκλογοαπολογιστική συνέλευση, με διευκολυντική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 17:00 για να μπορέσουν να συμμετάσχουν.