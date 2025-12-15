Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, θα μπορούσε να εγκατασταθεί στη Λευκορωσία εφόσον εγκαταλείψει την εξουσία στη χώρα του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι μεταξύ των δύο ηγετών δεν έχουν γίνει συζητήσεις για το εν λόγω ζήτημα. Τα αποσπάσματα της συνέντευξης δημοσιεύτηκαν στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax και αναμεταδόθηκαν στο Telegram από λογαριασμό συνδεδεμένο με την κυβέρνηση του Μινσκ.

Εδώ και μήνες κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική – με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών – και τον πρόεδρο Τραμπ να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ανατροπή του προέδρου Μαδούρο και την αρπαγή των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.