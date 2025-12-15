Σε συλλήψεις δύο ατόμων, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παράβαση των διατάξεων σχετικά με τα Μέτρα Προστασίας των Ανηλίκων, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. Πρόκειται για δύο άτομα, έναν 23χρονο αλλοδαπό και έναν 56χρονο ημεδαπό.

Ειδικότερα, προχθές, 13/12, το βράδυ, συνελήφθη ο 23χρονος ως προσωρινά υπεύθυνος επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι επέτρεψε σε ανήλικη να εισέλθει στην επιχείρηση και να καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα τη μεταφορά της στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον 56χρονο ως προσωρινά υπεύθυνο επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι, όπως διαπιστώθηκε, είχε προβεί στην πώληση προς κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικους εντός της επιχείρησης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.