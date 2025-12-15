Σε πλήρη κινητικότητα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με βασική προτεραιότητα την απόκτηση ενός σέντερ φορ που θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος της επίθεσης στο δεύτερο μισό της σεζόν. Οι «ασπρόμαυροι» αναζητούν έναν παίκτη που θα προσφέρει ποιότητα, ένταση και – κυρίως – γκολ, ειδικά από τη στιγμή που ο Γιακουμάκης παραμένει εκτός δράσης και η επιθετική γραμμή χρειάζεται άμεσα ενίσχυση.

Η αναζήτηση στην αγορά κρατά εδώ και μήνες, με τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο να έχουν ξεκαθαρίσει πως ο επόμενος φορ δεν θα είναι απλώς μία λύση ανάγκης, αλλά ο ποδοσφαιριστής που θα πάρει ουσιαστικά τη θέση του Φέντορ Τσάλοφ στο ρόστερ. Και ήδη έχουν κυκλώσει μία εξαιρετική περίπτωση επιθετικού από την Αγγλία, με χαρακτηριστικά και βιογραφικό που εντυπωσιάζουν.