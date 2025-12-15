Η δραματική επιχείρηση των πυροσβεστών που προσπάθησαν να διασώσουν ένα δίχρονο παιδί που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή (βόθρο) στη Λευκάδα, στέφθηκε με επιτυχία.

Το παιδί ανασύρθηκε σώο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες αρχικά πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, με χειρουργικές κινήσεις και απόλυτη προσοχή. Έπειτα, προσέγγισαν το εγκλωβισμένο παιδί και το ανέσυραν στην επιφάνεια, καθώς το βάθος ευτυχώς δεν ήταν μεγάλο.