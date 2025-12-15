Η συζήτηση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής μετατράπηκε σε σκληρό πολιτικό «ρινγκ», με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, και τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες, ενώ στο επίκεντρο των επιθέσεων βρέθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει πάντως…»

Η ένταση εκτοξεύτηκε όταν ο κ. Θεοδωρικάκος, σχολιάζοντας την αποχώρηση του κ. Φάμελλου από την αίθουσα μετά τη δεύτερη παρέμβασή του, έστρεψε την επίθεσή του στις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς και την πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Προέβλεψε μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «βρίσκεται στη Βουλή με προθεσμία λήξης», εκτιμώντας: «Στην επόμενη Βουλή θα είναι εδώ το καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει πάντως…». Ο Υπουργός Ανάπτυξης κάλεσε, ειρωνικά, τον κ. Φάμελλο να «κατεβεί από τον εξώστη της πολιτικής εξορίας» και να εγκαταλείψει τον «λαϊκισμό, τα ψέματα και τη δημαγωγία».

Η μάχη της ακρίβειας: Πληθωρισμός 35% και μισθοί

Η κορύφωση της αντιπαράθεσης ξεκίνησε από το βασικό θέμα του κόστους ζωής και του πληθωρισμού.

Ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση ευθύνεται για την πρωτοφανή ακρίβεια στην Ελλάδα και την αισχροκέρδεια, επικεντρώνοντας στο διαθέσιμο εισόδημα.

«Η αύξηση του πληθωρισμού είναι στην Ελλάδα και στην ΕΕ 35%. Τόση είναι όμως και η αύξηση του κατώτατου μισθού που έγινε με αυτή την κυβέρνηση», υποστήριξε ο Υπουργός, αναφέροντας ότι η αύξηση των μισθών περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα τους τελευταίους 16 μήνες καταγράφει χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, επιτέθηκε στον Υπουργό κατηγορώντας τον ότι δεν είπε «ούτε μία συγγνώμη για την ακρίβεια που μαστίζει την κοινωνία». «Είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς. Αυτό είναι κοινωνική χρεοκοπία», υποστήριξε ο κ. Φάμελλος, ο οποίος χαρακτήρισε τον κ. Θεοδωρικάκο «υπουργό ακρίβειας» και «τροχονόμο της αισχροκέρδειας».

Απαντώντας στον ισχυρισμό του Υπουργού ότι η ακρίβεια οφείλεται και στο έλλειμμα παραγωγής (π.χ. στο κρέας), ο κ. Φάμελλος επέμεινε: «Δεν είπατε κουβέντα για τους μεσαζόντες. Οι φακές από τη Λάρισα τετραπλασιάζονται στο ράφι. Και βρήκατε να μας πείτε ότι η Ελλάδα δεν έχει διαθέσιμο κρέας».

Η επίθεση «Φραπές» και η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Το θέμα της ακρίβειας συνδέθηκε άμεσα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον αγροτοσυνδικαλιστή που είναι γνωστός ως «Φραπές».

Ο κ. Φάμελλος κατήγγειλε τον Υπουργό ότι «δεν έβγαλε τσιμουδιά» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ πρόσθεσε με ένταση: «Γιατί για έξι χρόνια δεν κάνατε στρατηγική για την παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου και το μόνο που κάνατε είναι να ταΐζετε ακρίδες, χασάπηδες, φραπέδες, με φεράρι, με πόρσε, με τζόκερ και λαχεία κύριε Θεοδωρικάκο;».

Λίγη ώρα νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είχε εξαπολύσει δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης με αιχμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενη την κατάθεση του «Φραπέ». Η κ. Κωνσταντοπούλου αναρωτήθηκε «μήπως το κριτήριο της κυβέρνησης είναι αυτή η φοβερή χλιδή που έχει εξασφαλίσει για τα μέλη της, γιατί από την εξεταστική επιτροπή έχουν περάσει κάτι τύποι που ούτε μόρφωση έχουν, ούτε προσόντα, ούτε δουλειά που να δικαιολογεί τα προσωπικά τους στοιχεία και μαζεύουν φεράρι, πόρσε». Η ίδια κάλεσε τον κ. Φάμελλο να τοποθετηθεί για τη λεκτική επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε από τον «Φραπέ», λέγοντας «Αν δεν ενδιαφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα, μπορείτε να βγείτε έξω».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αντέτεινε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια «μεγάλη λαϊκή παράταξη» με διαφάνεια και ευθύνη, και ότι «το στερεότυπο ότι η ΝΔ είναι η παράταξη των πλουσίων και των φραπέδων είναι κομμένο».

Η «υποτέλεια» και η αμερικανίδα πρέσβης

Η αντιπαράθεση πήρε ακόμα πιο έντονη μορφή όταν ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «υποτέλεια», ισχυριζόμενος ότι νομοθετεί «κατ’ εντολή της πρέσβειρας των ΗΠΑ». Είπε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση «αντί να διαφυλάσσει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της πατρίδας, προωθεί τα συμφέροντα των αμερικανικών εταιρειών» και γι’ αυτό έφερε στη Βουλή «νομοσχέδιο κατ’ εντολή της πρέσβειρας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε την άμεση ανάκληση των χαρακτηρισμών, τονίζοντας ότι η στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί βασική επιλογή της κυβέρνησης και προϋπόθεση για την ασφάλεια και το οικονομικό μέλλον της χώρας.

Στο μεταξύ, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέβασε περαιτέρω τους τόνους εξαπολύοντας νέα φραστική επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μιλώντας για «φασίστα» και «ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Νότη Μηταράκη, ο οποίος ζήτησε από το προεδρείο να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, με την αντιπαράθεση για την ακρίβεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς να κυριαρχούν. Ο κ. Θεοδωρικάκος, τέλος, κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών, τονίζοντας ότι αποτελεί την καλύτερη ευρωπαϊκή πρακτική.