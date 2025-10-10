Ο Πάνος Ρούτσι έδωσε συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι θα φέρει τεχνικό σύμβουλο από το εξωτερικό, ώστε να παρακολουθήσει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, όταν γίνει η εκταφή.

«Από το εξωτερικό θα φέρουμε έναν δικό μας τεχνικό σύμβουλο γιατί εδώ πια δεν εμπιστευόμαστε τίποτε. Περιμένουμε να μας πουν πότε θα έρθουν για να ορίσουμε νέα ημερομηνία εκταφής» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του Ντένι Ρούτσι που έχασε τη ζωή του από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, μιλώντας σε εκπομπή του Ναυτεμπορική TV, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η οικογένεια του δέχεται ακόμη απειλές, ειδικά ο δεύτερος γιος του.

«Υπάρχουν περίεργες κινήσεις στην οικογένειά μου. Όπως με το παιδί μου, που ήταν στη Θεσσαλονίκη, για εκφοβισμό μάλλον και το έχουμε καταγγείλει και στην Αστυνομία. Αυτά τα πράγματα μας τα έχουν κάνει εδώ και 2,5 χρόνια, συνέχεια μας παρακολουθούν και μάλλον έτσι λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση, με εκφοβισμό, να μη μιλάμε. Αλλά δεν φοβόμαστε τίποτε» είπε ο Πάνος Ρούτσι.

Επίσης, ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξη που έλαβε, όσο έκανε απεργία πείνας.

«Με αφήσαν 23 μέρες να αργοπεθαίνω στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά στην πόρτα τους και αν δεν είχα τη στήριξη του κόσμου, της οικογένειάς μου δεν ξέρω πώς θα είχε καταλήξει», είπε ο Πάνος Ρούτσι.