Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε στον επανδιορισμό του απερχόμενου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, αιφνιδιάζοντας το πολιτικό σκηνικό και τερματίζοντας ημέρες έντονης φημολογίας και παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων για την άρση του βαθύτατου πολιτικού αδιεξόδου της χώρας.

Η ανακοίνωση έγινε το βράδυ της Παρασκευής, μετά τις τελικές επαφές του προέδρου με εκπροσώπους των κυριότερων πολιτικών κομμάτων.

Σε μήνυμά του μετά τον επανδιορισμό του στην πρωθυπουργία, ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου δήλωσε πως αποδέχεται την αποστολή που του ανατέθηκε και δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε η Γαλλία να εγκρίνει προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους και να αντιμετωπιστούν τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes.



Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Αποδέχομαι —από καθήκον— την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπατριωτών μας.

Πρέπει να θέσουμε τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση που εξοργίζει τον γαλλικό λαό και σε αυτήν την αστάθεια που είναι επιζήμια για την εικόνα και τα συμφέροντά της Γαλλίας.

Όπως έχω πει, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εξάγοντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες:

Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν τις τελευταίες ημέρες θα είναι ανοιχτά σε κοινοβουλευτική συζήτηση: Τα μέλη του Κοινοβουλίου και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέχρι τέλους·

Η αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν θα μπορεί να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα·

Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι ενταχθούν στην κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτούν να αποδεσμευτούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027·

Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσωματώνει ένα ανανεωμένο και ποικίλο φάσμα δεξιοτήτων».



Η ακροδεξιά προαναγγέλλει καταψήφιση της νέας κυβέρνησης

Λίγο μετά την ανακοίνωση, ο πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN), Ζορντάν Μπαρντελά, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Χ ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει και τη δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί, χαρακτηρίζοντάς την «ντροπή και ταπείνωση για τους Γάλλους».

«Η δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί, που διορίστηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν, πιο απομονωμένη και αποκομμένη από ποτέ στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτελεί ένα κακόγουστο αστείο, μια δημοκρατική ντροπή και μια ταπείνωση για τους Γάλλους. Η Εθνική Συσπείρωση φυσικά θα καταψηφίσει αμέσως αυτή την κυβέρνηση χωρίς μέλλον, της οποίας ο μοναδικός λόγος ύπαρξης είναι ο φόβος της διάλυσης, δηλαδή ο λαός», έγραψε χαρακτηριστικά.

Le gouvernement Lecornu II, nommé par un Emmanuel Macron plus que jamais isolé et déconnecté à l’Élysée, est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français.



Le Rassemblement National censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun… — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 10, 2025

Αναφερόμενη στον διορισμό του Λεκορνί, η Ματίλντ Πανό, εκπρόσωπος της Ανυπότακτης Γαλλίας, δήλωσε ότι με αυτή την απόφαση «ο Μακρόν αναβάλλει οικτρά το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του». Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, το κόμμα σκοπεύει επίσης να καταθέσει πρόταση μομφής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο συντονιστής του κόμματος έκανε λόγο για «μια νέα προσβολή στους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του», τονίζοντας πως «η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν».

«Ποτέ άλλοτε πρόεδρος δεν κυβέρνησε τόσο πολύ μέσα από αηδία και θυμό. Ο Λεκορνί, ο οποίος παραιτήθηκε τη Δευτέρα, ορίστηκε ξανά από τον Μακρόν την Παρασκευή. Ο Μακρόν αναβάλλει με άθλιο τρόπο το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του. Απόψε προτείνουμε στους βουλευτές της Αριστεράς στην Εθνοσυνέλευση να υπογράψουν πρόταση άμεσης μομφής και νέα πρόταση απομάκρυνσης του Προέδρου της Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Jamais un Président n’aura autant gouverné par le dégoût et la colère. Lecornu, demissionné lundi, est de nouveau nommé par Macron vendredi.



Macron repousse misérablement l’inévitable : son départ.



Nous proposons dès ce soir aux parlementaires de la gauche de l’hémicycle de… — Mathilde Panot (@MathildePanot) October 10, 2025

Νωρίτερα, ο Μακρόν είχε συγκαλέσει στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων τους ηγέτες των κομμάτων, εξαιρώντας τους εκπροσώπους της ριζοσπαστικής αριστεράς (Ανυπότακτη Γαλλία – LFI) και της ακροδεξιάς (Εθνικός Συναγερμός – RN).

Σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, η συνάντηση «πρέπει να αποτελέσει μια στιγμή συλλογικής ευθύνης».

Ο διορισμός σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή στην προεδρία του Μακρόν, η οποία διαρκεί έως το 2027.

Χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση και με αυξανόμενες επικρίσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό του κόμματός του, ο Μακρόν διαθέτει ελάχιστα περιθώρια πολιτικών ελιγμών.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε δήλωση στο Μέγαρο Ματινιόν στο Παρίσι, στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Η κρίση κορυφώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν ο Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του τη Δευτέρα, λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση της νέας του κυβέρνησης.

Η απρόσμενη αποχώρησή του προκάλεσε νέο κύμα πιέσεων από στελέχη της αντιπολίτευσης, τα οποία κάλεσαν εκ νέου τον Μακρόν να παραιτηθεί ή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Η πολιτική αναταραχή ανάγεται στην αιφνιδιαστική απόφαση του Μακρόν, τον Ιούνιο του 2024, να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Οι πρόωρες εκλογές που ακολούθησαν οδήγησαν σε ένα διχασμένο κοινοβούλιο, χωρίς κανένα πολιτικό μπλοκ να εξασφαλίζει πλειοψηφία.