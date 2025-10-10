Σε αναμονή για την απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται η Γαλλία, καθώς ο πρόεδρος αναμένεται να δώσει τέλος στο πενθήμερο πολιτικό θρίλερ και να ανακοινώσει αν θα προχωρήσει στην επαναφορά του παραιτηθέντος Σεμπαστιέν Λεκορνί ή στον διορισμό νέου προσώπου στο αξίωμα του πρωθυπουργού.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους συγκάλεσε αργά το βράδυ σύσκεψη με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων και των κοινοβουλευτικών ομάδων στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, εξαιρώντας τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και την Ανυπότακτη Γαλλία, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Ελιζέ.

Ο Μακρόν έχει δεσμευτεί ότι θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, μετά την ηχηρή παραίτηση του Λεκορνί και τις διήμερες εντατικές διαβουλεύσεις για την αποφυγή πρότασης μομφής κατά της επόμενης κυβέρνησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρεύσει τίποτα σχετικά με τον χρόνο ή το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, αν και κύκλοι της προεδρίας αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Μακρόν προτίθεται να απευθυνθεί δημοσίως στους πολίτες.

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη απόφαση, δύο σενάρια φαίνεται να κυριαρχούν: η επιστροφή του Σεμπαστιέν Λεκορνί ή η επιλογή του Ζαν-Λουί Μπορλού, 74 ετών, του έμπειρου πολιτικού που έχει επανειλημμένα επιστρατευθεί σε περιόδους κρίσης.

Λεκορνί: Ολοκλήρωσα την αποστολή μου

Τρίτος πρωθυπουργός κατά το διάστημα του τελευταίου έτους, από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης από τον Εμανουέλ Μακρόν τον Ιούνιο 2024, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί αναδείχθηκε ο πιο εφήμερος πρωθυπουργός της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας. Έχοντας παραμείνει λιγότερο από έναν μήνα στο πόστο διαβεβαιώνει ότι «δεν θέλει τη δουλειά» και ότι «ολοκλήρωσε» την αποστολή του.

Υπό παραίτηση από τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του κυβερνητικού του σχήματος, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί πρόλαβε την κατάρρευση του εύθραυστου κεντροδεξιού κυβερνητικού συνασπισμού προβλέποντας την αποχώρηση της δυσαρεστημένης από τη σύνθεση της κυβέρνησης δεξιάς.

Πολλοί πολιτικοί παράγοντες ωστόσο δηλώνουν ότι ο πρόεδρος Μακρόν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναδιορισμού του με κίνδυνο να εξοργίσει την αντιπολίτευση και να επιταχύνει την αποδοκιμασία της νέας κυβέρνησης από το κοινοβούλιο.

Πολλοί πολιτικοί παράγοντες αντίθετα υποστηρίζουν δημόσια ή ιδιωτικά το σενάριο Μπορλού, υπουργού κυβερνήσεων προέδρων της δεξιάς, του Ζακ Σιράκ και του Νικολά Σαρκοζί.

Βετεράνος της πολιτικής και ιδρυτής του κόμματος Ένωση Δημοκρατών και Ανεξαρτήτων (UDI), επί σειρά ετών δήμαρχος της Βαλανσιέν, ο Μπορλού είχε ανακοινώσει το 2014 την αποχώρησή του από τον πολιτικό βίο λέγοντας ότι δεν διαθέτει πια την αναγκαία ενέργεια έπειτα από μία οξεία πνευμονία.

Αν και έχει επανέλθει στην πολιτική σκηνή, διαβεβαιώνει ότι δεν είχε επαφή με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Άλλα ονόματα που ακούγονται είναι μεταξύ άλλων του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Μπερνάρ Καζνέβ και του πρώτου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος προέρχεται επίσης από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Το διακύβευμα είναι διπλό για τον πρόεδρο της Γαλλίας: κατά το δυνατόν μεγαλύτερη καθυστέρηση της απειλής έκφρασης αποδοκιμασίας προς την κυβέρνηση και, εν τέλει, της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης.

Σε αδιέξοδο η γαλλική κυβέρνηση

Πριν ολοκληρώσει την «αποστολή» του, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί είχε δηλώσει ότι το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026 -το οποίο πυροδότησε την τελευταία πολιτική κρίση και την πρόταση μομφής κατά του προκατόχου του, του κεντρώου Φρανσουά Μπαϊρού- θα μπορούσε να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο τη Δευτέρα, προκειμένου να τηρηθεί η καταληκτική προθεσμία που θα επιτρέψει την ψήφισή του έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το Reuters. Η Γαλλία, δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, βρίσκεται αντιμέτωπη με δημόσιο χρέος 3,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ (115,6% του ΑΕΠ), την ώρα που η ανάπτυξη επιβραδύνεται λόγω της πτώσης των επενδύσεων.

Η πολιτική συγκυρία επιβάλλει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης άμεσα, ενδεχομένως ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί έχει ξεκαθαρίσει ότι η επόμενη κυβέρνηση δεν θα συνδέεται με προεκλογικές φιλοδοξίες ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 -φιλοδοξίες που, όπως έχει επισημάνει, δεν τον αφορούν προσωπικά.

Η θέση αυτή απομακρύνει το ενδεχόμενο επιστροφής του Μπρυνό Ρεταγιό, παραιτηθέντος υπουργού Εσωτερικών και ηγέτη των Les Républicains, ο οποίος θεωρείται βασικός υπεύθυνος για την κατάρρευση της κυβέρνησης Λεκορνί. Ο Ρεταγιό έχει θέσει ως όρο για την επιστροφή του στον κυβερνητικό συνασπισμό τον διορισμό πρωθυπουργού εκτός του προεδρικού και του αριστερού στρατοπέδου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι προτιμά το όνομα του Ζαν-Λουί Μπορλού.

Πέρα όμως από το πρόσωπο του νέου πρωθυπουργού, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν ο Εμανουέλ Μακρόν θα αποδεχτεί την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, όπως ζητούν οι Σοσιαλιστές ως προϋπόθεση για να στηρίξουν μια συμφωνία που θα αποτρέψει την κατάθεση πρότασης μομφής.