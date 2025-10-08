Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για τη δουλειά που έκανε τις τελευταίες δύο ημέρες, φτάνοντας στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ότι υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας και ότι είναι εφικτό να εγκριθεί ένας προϋπολογισμός μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, προστίθεται στην ανακοίνωση.