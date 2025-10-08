Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι η Γαλλία μπορεί τις επόμενες 48 ώρες να αποκτήσει πρωθυπουργό, εξέλιξη που θα βάλει τέλος στο πολιτικό χάος που ταλαιπωρεί τη χώρα.

Ο Λεκορνί που παραιτήθηκε από το πρωθυπουργικό αξίωμα τη Δευτέρα, λίγες μέρες μετά τον διορισμό του δήλωσε στο France TV: «Από σήμερα το βράδυ, θεωρώ ότι η αποστολή έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που είναι κατά της διάλυσης του Κοινοβουλίου».

Ερωτηθείς αν θα είναι και πάλι πρωθυπουργός την επόμενη εβδομάδα, απάντησε ότι παραιτήθηκε τη Δευτέρα και δέχτηκε να συνεχίσει τις συνομιλίες για 48 ώρες κατόπιν αιτήματος του Μακρόν.

Ο παρουσιαστής στο κανάλι επέμεινε πάνω στο ζήτημα, ζητώντας από τον Λεκορνί να επιβεβαιώσει αν αυτός ή κάποιος άλλος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Ο Λεκορνί είπε ότι το γαλλικό κοινοβούλιο είναι «κατακερματισμένο», αλλά εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα συμβιβασμού. Πρόσθεσε ότι υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο η οποία αρνείται νέες εκλογές. Ο

Λεκορνί εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι υπάρχει ακόμα τρόπος για τους Γάλλους βουλευτές να συμφωνήσουν σε έναν προϋπολογισμό. Αποδέχτηκε ότι αυτό είναι δύσκολο, αλλά τόνισε ότι πιστεύει ότι ο Μακρόν μπορεί να ορίσει έναν νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες για να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Σημειώνεται, ότι λίγο πριν δώσει τη συνέντευξη, είχε συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν.