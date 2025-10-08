Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, σε σημερινό μήνυμά του δήλωσε ότι «υπάρχει η βούληση να υπάρξει για τη Γαλλία ένας προϋπολογισμός πριν τις 31 Δεκεμβρίου αυτού του έτους». Σύμφωνα με τον Λεκορνί, «αυτή η βούληση δημιουργεί κίνηση και σύγκλιση, η οποία απομακρύνει προοπτικές διάλυσης». Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι «δεν αρκεί αυτό, χρειάζεται φυσικά ο προϋπολογισμός να περιλαμβάνει ορισμένες παραμέτρους που θα επιτρέψουν στη Γαλλία να προχωρήσει».

Ο Λεκορνί τόνισε ότι η μείωση του ελλείμματος είναι «κλειδί, ακόμη και για την αξιοπιστία της υπογραφής της Γαλλίας στο εξωτερικό, την ικανότητά μας απλά να δανειζόμαστε». Όπως δήλωσε, «όλοι συμφωνούν ότι ο στόχος του δημόσιου ελλείμματος πρέπει να διατηρηθεί κάτω από 5%, δηλαδή μεταξύ 4,7% και 5% με τρόπο οριστικό».

Σχετικά με τις συναντήσεις με τις αριστερές δυνάμεις, Σοσιαλιστικό Κόμμα, Οικολόγους και Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Λεκορνί ανέφερε ότι τους δέχεται ξεχωριστά στο Ματινιόν σήμερα το πρωί ώστε «να δει ποιες παραχωρήσεις ζητούν από τα άλλα πολιτικά κόμματα για να διασφαλίσουν αυτή τη σταθερότητα, και ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένοι να κάνουν».

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα μεταβεί απόψε στο Ελιζέ «για να παρουσιάσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις λύσεις που είναι στο τραπέζι». Στη σύντομη δήλωσή του δεν αναφέρθηκε σε πιθανή αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων, όπως είχε αναφέρει την Τρίτη η πρώην πρωθυπουργός Ελισάμπετ Μπορν.