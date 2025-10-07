Με την πλάτη στον τοίχο κινείται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχοντας δώσει προθεσμία ως αύριο, Τετάρτη, το βράδυ στον υπό παραίτηση πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για να διαπιστώσει αν εν τέλει πληρούνται οι προϋποθέσεις για να σχηματίσει βιώσιμη κυβέρνηση, θα πρέπει στη συνέχεια να ανοίξει τα χαρτιά του, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του ως πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει ένα ακόμη μεγάλο «πολιτικό πονοκέφαλο», μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού του Σεμπαστιάν Λεκορνί -μόλις 27 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και μακροχρόνιος σύμμαχος υπέβαλε την παραίτησή του τη Δευτέρα, πριν καν παρουσιάσει τα σχέδια της νεοσύστατης κυβέρνησής του, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε να ηγηθεί της μειοψηφικής κεντροδεξιάς κυβέρνησης, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης έδειξαν ότι δεν ήταν διατεθειμένα να συμβιβαστούν στα ζητήματα προϋπολογισμού και πολιτικής.

«Κάθε πολιτικό κόμμα συμπεριφέρεται σαν να έχει τη δική του πλειοψηφία στο κοινοβούλιο», δήλωσε ο Λεκορνί, προσθέτοντας ότι «οι προϋποθέσεις δεν πληρούνταν» για να παραμείνει στην εξουσία.

Κρίση στη Γαλλία μετά την παραίτηση Λεκορνί – Στο επίκεντρο ο κρατικός προϋπολογισμός, καλούν για παραίτηση Μακρόν

Το μείζον πρόβλημα είναι η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 ο οποίος με βάση τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού Μπαϊρού θα πρέπει να είναι προϋπολογισμός αυστηρής δημοσιονομικής λιτότητας με στόχο την εξοικονόμηση 44 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Προς το παρόν πάντως ο πρόεδρος Μακρόν δέχεται βέλη τόσο εκ των έσω όσο και εκ των έξω. Στενοί συνεργάτες του και πρώην πρωθυπουργοί του, όπως ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Γκαμπριέλ Ατάλ, λαμβάνουν σαφείς αποστάσεις από τον Εμάνουελ Μακρόν, λέγοντας ότι «θα πρέπει να οργανώσει πρόωρες προεδρικές εκλογές», ο πρώτος, και ότι δεν αντιλαμβάνεται «τι ακριβώς αποφασίζει ο πρόεδρος», ο δεύτερος.

«Δεν τον απεχθάνομαι. Έχω συνεργαστεί μαζί του. Μερικές φορές μάλιστα νιώθω και συμπάθεια για αυτόν, αλλά το θέμα είναι ο άνθρωπος, το θέμα είναι το αξίωμα», δήλωσε ο Φιλίπ. «Σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσει την αποδυνάμωση του κράτους και να λάβει μια απόφαση ανάλογη με το αξίωμά του και, κατά τη γνώμη μου, αυτό σημαίνει να εγγυηθεί τη συνέχεια των θεσμών αποχωρώντας με τάξη.

Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Δεν πρόκειται να παρατείνουμε αυτό που βιώνουμε τους τελευταίους έξι μήνες. Άλλοι 18 μήνες είναι πάρα πολύς χρόνος και βλάπτουν τη Γαλλία. Το πολιτικό παιχνίδι που παίζουμε σήμερα είναι οδυνηρό», συνέχισε.

Ωστόσο και οι δύο έδωσαν σήμερα το παρόν στο πρωθυπουργικό μέγαρο όπου ο υπό παραίτηση Λεκορνί συναντήθηκε με τους βασικούς παράγοντες των κομμάτων που στήριξαν την κυβέρνηση Μπαϊρού, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να συναντηθεί διαδοχικά και με τους εκπροσώπους των άλλων γαλλικών κομμάτων.

Ως προς τον χώρο της αντιπολίτευσης, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν θεωρεί ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα πρέπει να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές και ενόψει του ενδεχόμενου να είναι το πρώτο σε βουλευτικές έδρες κόμμα, αλλά χωρίς να έχει την απόλυτη πλειοψηφία, τείνει ήδη χείρα συνεργασίας προς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα το οποίο, ωστόσο, θεωρείται συμπολιτευόμενο στην παρούσα φάση.

Ως προς τον χώρο της αριστεράς, εμφανής είναι η δυστοκία συμφωνίας, στον βαθμό που δεν φαίνεται πραγματοποιήσιμη ούτε καν μία κοινή συνεδρίαση όλων των συνιστωσών της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν έχει ταχθεί σαφώς υπέρ της παραίτησης Μακρόν και της διενέργειας πρόωρων προεδρικών εκλογών. Σε άλλο μήκος κύματος κινούνται οι Σοσιαλιστές και ως ένα βαθμό οι Οικολόγοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που κλίνουν προς την πολιτική συγκατοίκηση με τον Γάλλο πρόεδρο, υπό τον όρο ότι θα αποφασίσει να ορίσει αριστερό πρωθυπουργό.

Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μη έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 βρίσκεται η Γαλλία

Την ίδια ώρα, με το γαλλικό δεκαετές ομόλογο να φτάνει στο 3,59%, υψηλότερα από το αντίστοιχο ιταλικό (3,58%) και με το δημόσιο χρέος της χώρας να βρίσκεται στα 3,4 τρισ. ευρώ (114% του ΑΕΠ), το πιθανολογουμενο ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση η γαλλική Εθνοσυνέλευση να εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη, η οποία ταλανίζεται από την πολιτική αστάθεια στη Γαλλία.

Υπό κανονικές συνθήκες το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 έπρεπε να παρουσιαστεί στο γαλλικό υπουργικό συμβούλιο πριν από την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή. Στη συνέχεια, πρέπει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση «το αργότερο έως τις 13 Οκτωβρίου».

Η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί στο άρθρο 47 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι οι βουλευτές διαθέτουν προθεσμία 70 ημερών για να εξετάσουν το σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεν φαίνεται πιθανό να τηρηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες.

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρουν Γάλλοι αναλυτές, η κατάθεση ενός σχεδίου νόμου για τον προϋπολογισμό του 2026 από την παρούσα, έστω και παραιτηθείσα κυβέρνηση δεν αποκλείεται, ιδίως από τη στιγμή που ένα αντίγραφο του σχεδίου είναι ήδη έτοιμο και έχει διαβιβαστεί από την περασμένη Πέμπτη στο Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών.

Προς το παρόν, ωστόσο, το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι αυτό της ψήφισης ενός ειδικού νόμου ο οποίος θα επιτρέπει την είσπραξη φόρων, καθώς και στο κράτος και στην Κοινωνική Ασφάλιση να συνεχίσουν να δανείζονται, έως ότου εγκριθεί ο νέος κρατικός προϋπολογισμός.

Τι ακολουθεί;

Ο Μακρόν τώρα αντιμετωπίζει το δύσκολο έργο να αποφασίσει τα επόμενα βήματα, χωρίς καμία επιλογή να φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική για τον πρόεδρο, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί -μια κίνηση που θα προκαλούσε νέες προεδρικές εκλογές, οι οποίες δεν αναμένονται πριν το 2027.

Μπορεί να επιλέξει έναν νέο πρωθυπουργό -τον έκτο στη Γαλλία σε λιγότερο από δύο χρόνια- αλλά η επιλογή κάποιου εκτός του πολιτικού του κύκλου θα είναι άβολη για τον Μακρόν, ο οποίος έχει επανειλημμένα επιλέξει πιστούς συμμάχους για να ηγηθούν της κυβέρνησης τον τελευταίο χρόνο.

Εναλλακτικά, μπορεί να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές. Ούτε αυτή η επιλογή είναι ελκυστική, καθώς το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, με αντι-μεταναστευτική ατζέντα, προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Οι αναλυτές θεωρούν απίθανο ο Μακρόν να επιλέξει να παραιτηθεί και εκτιμούν πως το πιθανότερο είναι να ορίσει νέο πρωθυπουργό.